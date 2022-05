Nữ MC được cầu hôn trên máy bay lộ ngoại hình khi mang thai

Nữ MC Phạm Ngọc Hà My gây chú ý từ màn cầu hôn trên máy bay vào khoảng tháng 6/2021, người cầu hôn cô lúc đó là CEO Hùng Đinh. Bạn trai nữ MC VTV Hà My – Hùng Đinh khi đó đã kỳ công tổ chức một lễ cầu hôn trên máy bay. Không chỉ nữ MC sinh năm 1996 mà cư dân mạng cũng rất sửng sốt, không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ cặp đôi. Sau khi về chung một nhà, Phạm Ngọc Hà My đã nghỉ việc ở VTV vì muốn thử sức ở lĩnh vực tài chính. CEO Hùng Đinh hiểu cho quyết định của vợ và ủng hộ cô làm điều mình thích. Hiện tại Hà My đang mang thai con đầu lòng, sự xuất hiện mới đây của cô cho thấy ngoại hình đã có nhiều thay đổi. Mới đây trên mạng xã hội Hà My đã than thở ngoại hình hóa "khủng long" của mình khi tăng 10kg sau 27 tuần mang thai. Việc tăng cân quá nhiều trong thời gian ngắn khiến Hà My rất stress, mọi người xung quanh cũng tỏ ra lo ngại thay cho cô. Bên cạnh đó Hà My còn chia sẻ bí quyết để giữ được cân nặng hiện tại là thực hiện chế độ ăn, chăm chỉ tập luyện thể thao. Dù tăng cân rõ rệt như bao bà mẹ khác thế nhưng ai cũng công nhận rằng nhan sắc của cựu MC đình đám vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Biết được cuộc sống hiện tại của Hà My êm đềm, hạnh phúc như vậy, cư dân mạng lại thêm một phen trầm trồ ngưỡng mộ. Kể từ sau màn cầu hôn đình đám, nữ MC VTV cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm của mình. Khác với nhiều người đẹp thường giấu kín về chồng doanh nhân, nữ MC xinh đẹp sẵn sàng chia sẻ hình ảnh của chồng lên MXH. Chuyện tình của CEO công nghệ và cựu MC VTV xinh đẹp vẫn nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Nữ MC Phạm Ngọc Hà My gây chú ý từ màn cầu hôn trên máy bay vào khoảng tháng 6/2021, người cầu hôn cô lúc đó là CEO Hùng Đinh. Bạn trai nữ MC VTV Hà My – Hùng Đinh khi đó đã kỳ công tổ chức một lễ cầu hôn trên máy bay. Không chỉ nữ MC sinh năm 1996 mà cư dân mạng cũng rất sửng sốt, không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ cặp đôi. Sau khi về chung một nhà, Phạm Ngọc Hà My đã nghỉ việc ở VTV vì muốn thử sức ở lĩnh vực tài chính. CEO Hùng Đinh hiểu cho quyết định của vợ và ủng hộ cô làm điều mình thích. Hiện tại Hà My đang mang thai con đầu lòng, sự xuất hiện mới đây của cô cho thấy ngoại hình đã có nhiều thay đổi. Mới đây trên mạng xã hội Hà My đã than thở ngoại hình hóa "khủng long" của mình khi tăng 10kg sau 27 tuần mang thai. Việc tăng cân quá nhiều trong thời gian ngắn khiến Hà My rất stress, mọi người xung quanh cũng tỏ ra lo ngại thay cho cô. Bên cạnh đó Hà My còn chia sẻ bí quyết để giữ được cân nặng hiện tại là thực hiện chế độ ăn, chăm chỉ tập luyện thể thao. Dù tăng cân rõ rệt như bao bà mẹ khác thế nhưng ai cũng công nhận rằng nhan sắc của cựu MC đình đám vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Biết được cuộc sống hiện tại của Hà My êm đềm, hạnh phúc như vậy, cư dân mạng lại thêm một phen trầm trồ ngưỡng mộ. Kể từ sau màn cầu hôn đình đám, nữ MC VTV cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm của mình. Khác với nhiều người đẹp thường giấu kín về chồng doanh nhân, nữ MC xinh đẹp sẵn sàng chia sẻ hình ảnh của chồng lên MXH. Chuyện tình của CEO công nghệ và cựu MC VTV xinh đẹp vẫn nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar