Nữ MC chịu chơi nhất làng Esports “sao kê” chi phí “đại phẫu” nhan sắc

Nhắc đến cái tên nữ MC "chịu chơi" nhất Esports không thể không nhắc đến Khánh An. Thời gian qua, cô nàng không ngại công khai hành trình chinh phục mục tiêu nhan sắc của bản thân. Cụ thể, Khánh An đã chi hàng trăm triệu để sở hữu vóc dáng gợi cảm, gương mặt thon gọn, thiện cảm. Cô thậm chí còn công khai "sao kê" những hạng mục mà bản thân đã đầu tư "đắp tiền" vào để tự tin trên sân khấu. Tưởng rằng được tận hưởng niềm phấn khích lâu dài song Khánh An rơi vào tình trạng nhan sắc xuống cấp sau phẫu thuật. Nữ MC chịu chơi nhất làng Esports tâm sự: "Sau PTTM một tháng thì xinh nhưng kể từ tháng thứ 4 thì hết hồn. Da xệ, hàm bên to, bên nhỏ lệch nhau. Vân có người hỏi, sao em không gọt hàm đi... Vẫn biết mức độ cải thiện mỗi người khác nhau nhưng mình mặt vẫn to như chưa làm. Bỏ ra cả trăm triệu nhưng nhận về kết quả này, mình bị stress…". Nữ MC Khánh An cho biết thêm. Khi phát hiện tình trạng, Khánh An cũng đến địa điểm can thiệp kịp thời, tác động thêm những biện pháp phù hợp, đảm bảo cứu vãn nhan sắc. Khánh An - nữ MC trẻ, xinh đẹp, duyên dáng với chất giọng giàu cảm xúc vốn là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Cô nàng đặc biệt được cộng đồng Esports biết đến nhiều hơn khi xuất hiện tại SEA Games 31. Kể từ SEA Games 31 đến nay, Khánh An dù ít hoạt động trong lĩnh vực Esports nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Cũng chính vì vậy, dù ít chia sẻ trên trang cá nhân nhưng việc cô nàng bí mật thực hiện phẫu thuật nâng cấp vòng 1 vẫn được cộng đồng để tâm, chú ý. Theo đó, nữ MC từng tâm sự rằng, do kích thước vòng 1 không lý tưởng, khi đi dẫn chương trình, diện trang phục cúp ngực cô thường xuyên rơi vào sự cố tụt váy, đôi lần phải kéo váy, khó tập trung. Bên cạnh đó, Khánh An cũng muốn tự tin và nâng cao hình ảnh cá nhân của mình nên quyết định can thiệp dao kéo. Được biết, chi phí cho nhan sắc này gần 70 triệu đồng.

