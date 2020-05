Nữ idol bị chê xấu nhất Kpop đăng ảnh khiến ai cũng giật mình

JooE (sinh năm 1999) thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Momoland từng nhiều lần bị chê bai là nữ idol Kpop xấu nhất. Dù vai trò trong nhóm khá quan trọng nhưng cô nàng vẫn bị người hâm mộ tẩy chay. Nữ idol sở hữu đôi mắt nhỏ xíu, mũi thấp, ngũ quan kém hài hòa tạo nên một khuôn mặt kém bắt mắt, luôn nổi bật trong đội hình nhóm vì... xấu. Mới đây, trên tài khoản Instagram của nhóm Momoland có đăng tải hình ảnh của một cô gái lạ hoắc nhưng theo giải thích thì đó chính là JooE khiến ai nấy đều sốc. "Ảnh ID của JooE! Các bạn có muốn cái này không?" - Tài khoản chú thích. Trong hình, JooE có mái tóc đen dài, khuôn mặt hài hòa chẳng hề giống "phiên bản gốc". Ngay lập tức, bức ảnh trên trở thành chủ đề bàn tán của người hâm mộ Kpop. Nhiều bình luận không hay về JooE khiến ai đọc cũng phải phẫn nộ. "Tôi chẳng thế nhận ra cô ta, đâu có giống gì đâu nhỉ. Trông JooE bình thường xấu xí lắm mà, sao giờ lại xinh bất ngờ vậy?", "Lý do ảnh và người khác lạ chỉ có thể là photoshop quá đà mà thôi. Tôi chắc chắn cô ta sẽ không qua nổi an ninh sân bay với bức hình này" - Dân mạng Hàn Quốc ác ý bình luận. Nói đến làng giải trí Hàn Quốc chắc chắn ai cũng nghĩ đến những idol đẹp trai, xinh gái và có nét na ná giống nhau. Vì vậy, một nữ ca sĩ có ngoại hình kém bắt mắt như JooE được coi là "của lạ". Bên cạnh đó, người hâm mộ Hàn Quốc cũng nổi tiếng là gay gắt, luôn tìm cách dồn ngôi sao thần tượng vào đường cùng. Bởi vậy, để tồn tại cùng Momoland, JooE đã trải qua thời gian không dễ dàng gì khi liên tục bị chê bai. Dù rất dễ thương nhưng JooE vẫn không có được tình cảm của người hâm mộ. Ngoại hình của JooE khiến cô nàng nhiều lần bị chỉ trích. Mời quý độc giả xem thêm clip: JooE(MOMOLAND) Looked Prettier Before Her Debut - Nguồn: Youtube

