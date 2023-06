Nữ giám thị từng “gây sốt” mạng xã hội ngày ấy giờ ra sao?

Âu Hà My (sinh năm 1994) được biết đến lần đầu tiên năm 2015 khi làm giám thị coi thi đại học. Khi ấy, cô là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2018, Hà My một lần nữa nổi như cồn với danh xưng “ nữ giảng viên gợi cảm”. Lúc này, cô là giảng viên dạy tiếng Pháp của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng nữ giảng viên vẫn hot không kém các bóng hồng showbiz. Hà My sở hữu gương mặt xinh xắn và vóc dáng nóng bỏng cùng gu thời trang quyến rũ. Hà My luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện bởi phong cách phóng khoáng và táo bạo của mình. Hình ảnh nữ giảng viên xinh đẹp, quyến rũ ngay cả khi đi dạy của Hà My nhận được nhiều lời khen ngợi. Từng có thời gian, Âu Hà My trở thành cái tên “siêu hot” trên mạng xã hội bởi những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân. Tuy nhiên, những năm gần đây cô nàng khá kín tiếng. Hà My tập trung vào hoạt động giảng dạy và công việc kinh doanh riêng. Không chỉ xinh đẹp, nữ giảng viên còn sở hữu bảng thành tích đáng nể. Hà My có thâm niên 16 năm theo học tiếng Pháp, tốt nghiệp bậc Thạc sĩ trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội và trở thành giảng viên của ngôi trường này.

