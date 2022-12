“Nữ đại gia quận 7” vô tình lộ tủ giày hiệu cao như núi

Mới đây gia đình " nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng cho biết đã dọn về một căn biệt thự mới, dùng để ở tạm trong thời gian chờ biệt thự 400 tỷ đồng hoàn thiện. Theo những hình ảnh được vợ chồng Đoàn Di Băng tiết lộ, căn nhà có phong cách kiến trúc Indochine kết hợp với Art Deco. Gần đây nhất trong khoảnh khắc mới do CEO Nguyễn Quốc Vũ đăng tải, nam doanh nhân đã khéo khoe tủ giày cả trăm đôi của anh và bà xã Di Băng. Thế nhưng, ông bố 3 con than thở, trong số đồ hiệu ấy, chỉ có một góc nhỏ là của mình, còn lại là của vợ. Nhìn số giày hiệu của nữ đại gia được treo xếp ngăn nắp trên một chiếc tủ rộng 3 ngăn, ai cũng bày tỏ xuýt xoa. Hiện tại vợ chồng Đoàn Di Băng đang ở căn biệt thự được cho là "ở tạm", tuy nhiên độ nguy nga, hoành tráng của nó làm nhiều người trầm trồ. Nói về khối tài sản khổng lồ mà vợ chồng Di Băng sở hữu có lẽ sẽ đếm không xuể, ngoài bất động sản họ còn mua cho nhau những món đồ đắt đỏ khác. Hình ảnh Đoàn Di Băng ngập trong hàng hiệu trị giá 20 tỷ được chồng mua tặng. Chiếc xe này có giá 13,5 tỷ đồng. Nhưng chỉ vì chiều vợ nên ông xã đại gia quyết định "độ" lại nội thất, phải bỏ thêm tiền túi 500 triệu đồng nữa. Nhẫn kim cương to vật vã giá 3,5 tỷ của Di Băng. Đồng hồ màu xanh lục trị giá 1,2 tỷ đồng của "nữ đại gia quận 7". Ảnh: Tổng hợp

