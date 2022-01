“Nữ đại gia quận 7” được chồng chi 2 tỷ tặng quà sinh nhật

Từ khi lấy chồng doanh nhân, " nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng thường xuyên được ông xã đại gia chiều chuộng, yêu thương hết mực khiến hội chị em phải ghen tị không ngớt. Điển hình mới đây, Đoàn Di Băng lại khiến hội chị em trầm trồ khi được anh xã sắm cho loạt đồ hiệu trong ngày sinh nhật. "Loạt quà sinh nhật tiếp theo lại đến từ vị trí người chồng. Hiện tiểu mập đang giữ vị trí đầu bảng. Hay quá Vũ ơi", nữ đại gia khoe trên trang cá nhân. Trong hình do Đoàn Di Băng đăng tải, quà sinh nhật đến từ ông xã rất phong phú từ giày dép, quần áo,... đến từ các thương hiệu đình đám như Gucci, Celine, Balmain, Chanel,... Nổi bật trong loạt quà tặng phải kể đến là đôi dép của Gucci có giá 24 triệu đồng, chiếc quần short của The North Face x Gucci có giá hơn 27 triệu đồng,... Trước đó, Đoàn Di Băng từng khoe được chồng đại gia tặng chiếc đồng hồ Big Bang One Click With Pink Sapphire Diamonds của thương hiệu Hublot. Theo tìm hiểu, giá bán của sản phẩm này là 69.000 (hơn 1,5 tỷ đồng). Được biết món quà xa xỉ này chỉ sản xuất khoảng 200 chiếc. Ngoài ra, trong ngày Di Băng đón tuổi mới, chồng đại gia đã tổ chức tiệc sang chảnh trên du thuyền. Tham dự tiệc đều là bạn bè thân thiết, đối tác làm ăn của cả hai. Dù đã là bố mẹ cả rồi nhưng cả 2 vẫn dành cho nhau những cử chỉ vô cùng thân mật. Đúng là lấy được chồng đại gia có khác, họ luôn khiến nhiều người "gato" mỗi lần tặng quà nhau. Trải qua nhiều năm sinh sống, anh vẫn luôn chứng tỏ được sự thương vợ, chiều con, khiến nhiều người ghen tỵ. Bên cạnh những món quà sang trọng, đắt giá, chồng Băng Di còn rất ngọt ngào, quan tâm vợ từng những cử chỉ nhỏ nhất. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

Từ khi lấy chồng doanh nhân, " nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng thường xuyên được ông xã đại gia chiều chuộng, yêu thương hết mực khiến hội chị em phải ghen tị không ngớt. Điển hình mới đây, Đoàn Di Băng lại khiến hội chị em trầm trồ khi được anh xã sắm cho loạt đồ hiệu trong ngày sinh nhật. "Loạt quà sinh nhật tiếp theo lại đến từ vị trí người chồng. Hiện tiểu mập đang giữ vị trí đầu bảng. Hay quá Vũ ơi", nữ đại gia khoe trên trang cá nhân. Trong hình do Đoàn Di Băng đăng tải, quà sinh nhật đến từ ông xã rất phong phú từ giày dép, quần áo,... đến từ các thương hiệu đình đám như Gucci, Celine, Balmain, Chanel,... Nổi bật trong loạt quà tặng phải kể đến là đôi dép của Gucci có giá 24 triệu đồng, chiếc quần short của The North Face x Gucci có giá hơn 27 triệu đồng,... Trước đó, Đoàn Di Băng từng khoe được chồng đại gia tặng chiếc đồng hồ Big Bang One Click With Pink Sapphire Diamonds của thương hiệu Hublot. Theo tìm hiểu, giá bán của sản phẩm này là 69.000 (hơn 1,5 tỷ đồng). Được biết món quà xa xỉ này chỉ sản xuất khoảng 200 chiếc. Ngoài ra, trong ngày Di Băng đón tuổi mới, chồng đại gia đã tổ chức tiệc sang chảnh trên du thuyền. Tham dự tiệc đều là bạn bè thân thiết, đối tác làm ăn của cả hai. Dù đã là bố mẹ cả rồi nhưng cả 2 vẫn dành cho nhau những cử chỉ vô cùng thân mật. Đúng là lấy được chồng đại gia có khác, họ luôn khiến nhiều người "gato" mỗi lần tặng quà nhau. Trải qua nhiều năm sinh sống, anh vẫn luôn chứng tỏ được sự thương vợ, chiều con, khiến nhiều người ghen tỵ. Bên cạnh những món quà sang trọng, đắt giá, chồng Băng Di còn rất ngọt ngào, quan tâm vợ từng những cử chỉ nhỏ nhất. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News