Nữ công an náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất và những hành khách gây phẫn nộ dư luận

Vừa qua, vụ việc nữ công an đại náo sân bay Tân Sơn Nhất trở thành tâm điểm chú ý trên MXH. Cụ thể, vào khoảng 13h35 ngày 11/8, nữ hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội), đi cùng khách Ngô Tiến Dũng và Lê Bảo An đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP.HCM – Hà Nội. Vì quá số cân quy định nên nhân viên hàng không từ chối nhận kiện hành lý thứ 5. Lập tức bà này có lời lẽ chửi bới, mạt sát nhân viên. Sau khi qua cửa an ninh, bà Hiền làm mất thẻ máy bay nên quay lại quầy check-in lớn tiếng đòi lại với những lời thô tục, thóa mạ nhân viên hàng không. Chưa dừng lại, nữ công an quận Đống Đa lao vào đánh nhân viên an ninh nhưng la lên bị nhân viên hành hung. Tháng 1/2018, cũng tại sân bay Tân Sơn Nhất, xảy ra một vụ náo loạn giữa hành khách và nữ nhân viên ở sân bay. Theo đó, nam hành khách (áo sơ mi xanh) lớn tiếng quát tháo, chửi bậy nhân viên hãng hàng không do bức xúc vì đến sớm hơn nửa tiếng so với giờ khởi hành mà không được làm thủ tục. Sự việc càng bị đẩy lên cao trào khi nam hành khách đặt hành lý là chiếc túi màu đen lên quầy làm việc của hãng bay thì lại bị nữ nhân viên đẩy chiếc túi rơi xuống. Quá tức giận, nam hành khách lao vào đánh nữ nhân viên ngay lập tức bị lực lượng an ninh sân bay chạy lại khống chế. Cuối tháng 11/2018, một vụ việc gây rối, đánh nhân viên hàng không từng khiến dư luận dậy sóng xảy ra tại sân bay Sao Vàng - Thanh Hóa. Cụ thể, vào ngày 23/11, chị L.T.G., nữ nhân viên quầy vé tại sân bay Sao Vàng bị hành khách là con trai cựu cán bộ huyện Thọ Xuân hành hung vì không chịu chụp ảnh chung. Công an vào cuộc xác minh nhóm thanh niên đánh nhân viên hàng không là Phạm Hữu An (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (ngụ xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) và Lê Trung Dũng (ngụ thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

