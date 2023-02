Nhuộm tóc phẩy light, cô gái bất ngờ gia nhập... hội người cao tuổi

Để có được một mái tóc ưng ý nhiều người không tiếc chi số tiền khủng chỉ mong muốn có được kiểu tóc hot trend nhất. Đặc biệt là kiểu nhuộm tóc phẩy light rất được các bạn trẻ hiện nay yêu thích. Với kiểu nhuộm tóc này thợ làm tóc sẽ tạo điểm nhấn cho mái tóc bằng cách xen kẽ những lọn tóc với các gam màu sáng hơn 2-3 tông so với màu tóc nền có thể là xanh, tím, trắng, hồng,... Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh một cô gái nhuộm tóc higtlight trắng hot trend. Tuy nhiên, thành quả nhận về lại khiến cô nàng “khóc thét” vì nhìn giống như bị già đi cả chục tuổi. Theo những bức ảnh được cô gái đăng tải, có thể thấy rõ phần tóc trắng đã chiếm gần như hết cả đầu cô gái. Mặc dù lớp tóc bên trong vẫn còn khá đen nhưng bên ngoài đã phủ một màu bạc. Nhất là hình ảnh cô gái nằm ở ghế sofa, nếu không nhìn giao diện phía trước nhiều người còn nhầm tưởng đây là bà của cô. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của độc giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cô gái vì mình cũng từng rơi vào tình trạng “gia nhập hội người cao tuổi” tương tự. Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng màu tóc này khá giống với tự nhiên, cũng có thể do cô gái mắc chứng tóc bạc sớm nên mới có nhiều tóc bạc như vậy. Tuy nhiên, trường hợp này khá hiếm với một cô gái ở độ tuổi đôi mươi. Trước đó, mạng xã hội Việt Nam cũng từng chia sẻ một trường hợp tương tự khi nhuộm tóc highlight. Cụ thể, đó là một cô gái ở Đà Nẵng đã đầu tư tới hơn 1 triệu đồng làm tóc highlight đón Tết. Tuy nhiên, kết quả nhận về kiểu tóc của cô nàng khác ảnh gốc một trời một vực. Theo đó, cô gái này đã rất hi vọng có được kiểu tóc mới để diện trong dịp Tết sắp tới. Sau khi tham khảo các kiểu trên mạng, cô đã nhờ salon tư vấn kĩ càng trước khi đi làm.

Để có được một mái tóc ưng ý nhiều người không tiếc chi số tiền khủng chỉ mong muốn có được kiểu tóc hot trend nhất. Đặc biệt là kiểu nhuộm tóc phẩy light rất được các bạn trẻ hiện nay yêu thích. Với kiểu nhuộm tóc này thợ làm tóc sẽ tạo điểm nhấn cho mái tóc bằng cách xen kẽ những lọn tóc với các gam màu sáng hơn 2-3 tông so với màu tóc nền có thể là xanh, tím, trắng, hồng,... Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh một cô gái nhuộm tóc higtlight trắng hot trend. Tuy nhiên, thành quả nhận về lại khiến cô nàng “khóc thét” vì nhìn giống như bị già đi cả chục tuổi. Theo những bức ảnh được cô gái đăng tải, có thể thấy rõ phần tóc trắng đã chiếm gần như hết cả đầu cô gái. Mặc dù lớp tóc bên trong vẫn còn khá đen nhưng bên ngoài đã phủ một màu bạc. Nhất là hình ảnh cô gái nằm ở ghế sofa, nếu không nhìn giao diện phía trước nhiều người còn nhầm tưởng đây là bà của cô. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của độc giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với cô gái vì mình cũng từng rơi vào tình trạng “gia nhập hội người cao tuổi” tương tự. Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng màu tóc này khá giống với tự nhiên, cũng có thể do cô gái mắc chứng tóc bạc sớm nên mới có nhiều tóc bạc như vậy. Tuy nhiên, trường hợp này khá hiếm với một cô gái ở độ tuổi đôi mươi. Trước đó, mạng xã hội Việt Nam cũng từng chia sẻ một trường hợp tương tự khi nhuộm tóc highlight. Cụ thể, đó là một cô gái ở Đà Nẵng đã đầu tư tới hơn 1 triệu đồng làm tóc highlight đón Tết. Tuy nhiên, kết quả nhận về kiểu tóc của cô nàng khác ảnh gốc một trời một vực. Theo đó, cô gái này đã rất hi vọng có được kiểu tóc mới để diện trong dịp Tết sắp tới. Sau khi tham khảo các kiểu trên mạng, cô đã nhờ salon tư vấn kĩ càng trước khi đi làm.