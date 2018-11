Các bộ phim lãng mạn luôn xây dựng những câu chuyện tình yêu ngọt ngào và khiến bạn tin rằng quy luật tình yêu diệu kỳ ấy có thật. Những quy luật tình yêu chỉ đúng trên phim chứ không có thực. Đây mới là những sự thật "tàn nhẫn" mà bạn phải biết.

Nếu bạn là cô bé Lọ Lem, chắc chắn bạn sẽ gặp được hoàng tử

Cho dù người ấy không phải là hoàng tử thật thì họ cũng là chàng trai hoàn hảo đến mức "không tì vết", kiểu như một giám đốc vừa đẹp trai, giàu có lại tài năng; một anh chàng vô cùng quyến rũ nhưng cực dịu dàng, tinh tế... Ban đầu, bạn sẽ không để mắt tới chàng nhưng một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra anh ấy đã theo đuổi bạn từ khá lâu và bạn không biết chàng yêu mình vì lý do gì. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này chỉ xuất hiện trong phim lãng mạn mà thôi.

Thực tế, nếu bạn có hoàn cảnh giống như cô bé Lọ Lem, cơ hội để bạn tiếp cận hoàng tử đã hiếm chứ đừng nói đến việc được chàng hoàng tử săn đuổi, tìm mọi cách để nắm giữ được trái tim bạn. Nếu muốn yêu được hoàng tử trước hết bạn phải biến mình thành nàng công chúa trước đã.

Những gã "trai hư" thực ra là kẻ có trái tim vô cùng ngọt ngào

Và khi đã yêu, họ sẽ yêu điên cuồng, chung tình tuyệt đối. Trong các bộ phim lãng mạn, đạo diễn luôn xây dựng nhân vật nữ chính sẽ trở thành đối tượng được một chàng "trai hư" nào đó thầm thương trộm nhớ rồi mất ăn mất ngủ vì yêu. Để rồi khi rơi vào lưới tình, có một quy luật tình yêu điển hình là họ như lột xác, từ một gã lạnh lùng, vô tâm trở thành người đàn ông ấm áp, bao dung; từ kẻ ham chơi bỗng dưng ngoan ngoãn; từ người đàn ông lăng nhăng trở thành gã chung tình số 1...

Xem phim, bạn sẽ luôn mơ ước được đến một ngày mình trở thành nhân vật nữ chính ấy, được một gã "trai hư" say mê và yêu điên cuồng. Bạn tưởng như mình cũng giống như nhân vật nữ chính, có điểm gì đó ở bạn khiến chàng mê mệt và tình yêu làm anh ấy thay đổi toàn diện.

Sự thật là những gã "trai hư" sẽ muôn đời là "hư" như thế. Không có sự lột xác nào hết, và nếu lỡ rơi vào tình yêu với đối tượng này, bạn sẽ phải nếm mùi đau khổ nhiều hơn là ngọt ngào. Nhiều cô gái cùng yêu một đối tượng và chàng chỉ dành trọn trái tim cho một người duy nhất

Rất nhiều bộ phim lãng mạn dập khuôn mô típ chuyện tình tay ba, trong đó hai hoặc nhiều cô gái cùng dành tình cảm cho một đối tượng. Và quy luật tình yêu xảy ra trong nhiều bộ phim là đối tượng đó chỉ dành tình cảm cho một người duy nhất là nhân vật nữ chính, dù hoàn cảnh thế nào trái tim cũng không lay chuyển. Và chàng trai ấy sẽ đấu tranh đến cùng để bảo vệ tình yêu của mình.

Ngoài đời, tình yêu của bạn chắc chắn sẽ gặp sóng gió nếu có quá nhiều cô gái "tấn công" đối tác của bạn. Đặt trong hoàn cảnh như thế, khi tình yêu gặp thêm một trở ngại khác, chẳng hạn gia đình phản đối, điều kiện hai người không tương xứng... mối quan hệ của hai người sẽ khó mà "trụ" được lâu.

Tình yêu luôn luôn phải bắt nguồn từ hai phía: Nhiều người vẫn cho rằng tình yêu đơn phương, yêu từ một phía là có tồn tại. Tuy nhiên, bạn nên bỏ tư tưởng đó đi vì tình yêu chỉ được xác lập và được gọi là trọn vẹn khi bắt nguồn từ cả hai phía. Kể cả khi yêu nhau rồi, tình yêu cũng chỉ có thể giữ gìn khi cả hai bên cùng nhau cố gắng giữ lửa cho tình yêu ấy.

Khi đã yêu, chàng trai nào cũng trở nên kiên nhẫn

Chàng say bạn như điếu đổ, nhưng thời gian đầu, trái tim bạn sẽ không lung lay trước sự tấn công của chàng. Thậm chí, bạn còn phũ phàng bỏ qua hàng chục cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn của anh ấy. Nhưng tất cả không làm lay chuyển tình cảm của anh ấy, chàng sẽ tiếp tục nhắn tin, gọi điện, ngồi chờ hàng giờ, nghĩ ra đủ chiêu trò để được gặp bạn. Một khi chưa gặp được bạn, chưa được bạn nhấc điện thoại, anh ấy sẽ cảm thấy thế giới như sụp đổ và chẳng thể làm việc gì khác.

Thực tế, sẽ chẳng có chàng trai nào kiên nhẫn đến mức làm đi làm lại một việc nhàm chán đến thế vì bạn đâu. Họ cũng không thể càng ngày càng yêu bạn, bất chấp việc bị bạn đối xử một cách tàn nhẫn.

Đôi khi hai người lại không đứng cùng chiến tuyến: Đây là một điều mà bất kì ai yêu cũng gặp phải. Có thể bạn thích cái này những người kia thì không. Bạn ủng hộ điều này và người kia thì ngược lại. Không phải tất cả mọi việc hai người đều đồng tình và ủng hộ, rõ ràng một điều rằng, dù là người yêu của bạn thế nào đi nữa thì họ cũng là cá nhân riêng biệt và không thể giống bạn hoàn toàn được. Đôi khi quan điểm, cách suy nghĩ có sự khác biệt dẫn đến mâu thuẫn và gây tổn thương cho nhau. Tuy nhiên, suy cho cùng khi yêu một người bạn sẽ chấp nhận được.

Đám cưới là thời điểm hoàn hảo để tiết lộ sự thật

Có những sự thật bạn giấu giếm người yêu bấy lâu và đến thời điểm trước đám cưới, bạn quyết tâm nói ra sự thật để được nhẹ lòng. Một viễn cảnh quen thuộc trong các bộ phim lãng mạn đó là người ấy luôn bình thản đón nhận bí mật, và dù bạn có làm gì trong quá khứ, bạn cũng được tha thứ, đám cưới vẫn diễn ra tốt đẹp.

Trái ngược hoàn toàn với những cảnh tượng trong phim tình cảm đó, thực tế cho thấy đám cưới không phải thời điểm lý tưởng để tuyên bố sự thật. Nhiều người đã để tình yêu vụt mất khỏi tầm tay ngay trước thời điểm đám cưới vì tiết lộ bí mật. Thực tế, bạn sẽ phải cân nhắc rất nhiều về thời điểm nói ra một sự thật cho người bạn đời của mình, và thường thời điểm đó không phải đám cưới.

Niềm tin là một thử mong manh và rất mơ hồ: Dù bạn đang ở mối quan hệ nào thì nó cũng đơn giản được xác lập trên lòng tin. Kể cả trong tình yêu, khi bạn đã quyết định yêu ai đó thì bạn nên đặt niềm tin vào người đó. Niềm tin cũng là một thứ mong manh và mơ hồ, bạn có thể dễ dàng mất đi tất cả những niềm tin đã đặt vào ai đó nếu bị phải bội và muốn lấy lại niềm tin đó không hề đơn giản một tí nào. Thế mới nói xây dựng niềm tin thì khó nhưng nó lại rất dễ sụp đổ.

Bạn là ngoại lệ, không phải quy luật

Xem những bộ phim tình cảm lãng mạn, bạn luôn tin sẽ có những ngoại lệ, rằng một cô gái bình thường, nghèo khó sẽ được anh chàng đẹp trai, giàu có để mắt tới; hay một cô nàng số phận rất bất hạnh sẽ hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu... Những quy luật xã hội thông thường dường như không bao giờ đúng với trong phim, và bạn nuôi giấc mơ mình trở thành người phụ nữ ngoại lệ giống như nhân vật trong phim.

Tuy nhiên, đó chỉ là những tình tiết hư cấu của các bộ phim lãng mạn mà thôi. Thứ hạnh phúc nhiệm màu và giấc mơ của nàng Lọ Lem đó hiếm khi có thực, và quy luật thì muôn đời vẫn đúng, trường hợp ngoại lệ cực hiếm xảy ra, hoặc có xảy ra bạn sẽ phải đánh đổi bằng một thứ gì đó.

Tình yêu rồi đi đến hôn nhân là một thách thức vô cùng lớn: Mọi người vẫn nghĩ rằng yêu nhau đủ lâu rồi tiến tới hôn nhân là điều tất yếu. Nhưng ít ai biết được rằng để tiến tới hôn nhân và chung sống rồi có những đứa con lại là một thách thức vô cùng lớn khi bạn phải đảm nhận một vai trò mới. Nhiều trách nhiệm hơn khiến họ cảm thấy mệt mỏi và khó khăn hơn rất nhiều.

Các bộ phim lãng mạn luôn xây dựng những câu chuyện tình yêu ngọt ngào và khiến bạn tin rằng quy luật tình yêu diệu kỳ ấy có thật. Những quy luật tình yêu chỉ đúng trên phim chứ không có thực. Đây mới là những sự thật "tàn nhẫn" mà bạn phải biết.

Nếu bạn là cô bé Lọ Lem, chắc chắn bạn sẽ gặp được hoàng tử

Cho dù người ấy không phải là hoàng tử thật thì họ cũng là chàng trai hoàn hảo đến mức "không tì vết", kiểu như một giám đốc vừa đẹp trai, giàu có lại tài năng; một anh chàng vô cùng quyến rũ nhưng cực dịu dàng, tinh tế... Ban đầu, bạn sẽ không để mắt tới chàng nhưng một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra anh ấy đã theo đuổi bạn từ khá lâu và bạn không biết chàng yêu mình vì lý do gì. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này chỉ xuất hiện trong phim lãng mạn mà thôi.

Thực tế, nếu bạn có hoàn cảnh giống như cô bé Lọ Lem, cơ hội để bạn tiếp cận hoàng tử đã hiếm chứ đừng nói đến việc được chàng hoàng tử săn đuổi, tìm mọi cách để nắm giữ được trái tim bạn. Nếu muốn yêu được hoàng tử trước hết bạn phải biến mình thành nàng công chúa trước đã.

Những gã "trai hư" thực ra là kẻ có trái tim vô cùng ngọt ngào

Và khi đã yêu, họ sẽ yêu điên cuồng, chung tình tuyệt đối. Trong các bộ phim lãng mạn, đạo diễn luôn xây dựng nhân vật nữ chính sẽ trở thành đối tượng được một chàng "trai hư" nào đó thầm thương trộm nhớ rồi mất ăn mất ngủ vì yêu. Để rồi khi rơi vào lưới tình, có một quy luật tình yêu điển hình là họ như lột xác, từ một gã lạnh lùng, vô tâm trở thành người đàn ông ấm áp, bao dung; từ kẻ ham chơi bỗng dưng ngoan ngoãn; từ người đàn ông lăng nhăng trở thành gã chung tình số 1...

Xem phim, bạn sẽ luôn mơ ước được đến một ngày mình trở thành nhân vật nữ chính ấy, được một gã "trai hư" say mê và yêu điên cuồng. Bạn tưởng như mình cũng giống như nhân vật nữ chính, có điểm gì đó ở bạn khiến chàng mê mệt và tình yêu làm anh ấy thay đổi toàn diện.

Sự thật là những gã "trai hư" sẽ muôn đời là "hư" như thế. Không có sự lột xác nào hết, và nếu lỡ rơi vào tình yêu với đối tượng này, bạn sẽ phải nếm mùi đau khổ nhiều hơn là ngọt ngào. Nhiều cô gái cùng yêu một đối tượng và chàng chỉ dành trọn trái tim cho một người duy nhất

Rất nhiều bộ phim lãng mạn dập khuôn mô típ chuyện tình tay ba, trong đó hai hoặc nhiều cô gái cùng dành tình cảm cho một đối tượng. Và quy luật tình yêu xảy ra trong nhiều bộ phim là đối tượng đó chỉ dành tình cảm cho một người duy nhất là nhân vật nữ chính, dù hoàn cảnh thế nào trái tim cũng không lay chuyển. Và chàng trai ấy sẽ đấu tranh đến cùng để bảo vệ tình yêu của mình.

Ngoài đời, tình yêu của bạn chắc chắn sẽ gặp sóng gió nếu có quá nhiều cô gái "tấn công" đối tác của bạn. Đặt trong hoàn cảnh như thế, khi tình yêu gặp thêm một trở ngại khác, chẳng hạn gia đình phản đối, điều kiện hai người không tương xứng... mối quan hệ của hai người sẽ khó mà "trụ" được lâu.

Tình yêu luôn luôn phải bắt nguồn từ hai phía: Nhiều người vẫn cho rằng tình yêu đơn phương, yêu từ một phía là có tồn tại. Tuy nhiên, bạn nên bỏ tư tưởng đó đi vì tình yêu chỉ được xác lập và được gọi là trọn vẹn khi bắt nguồn từ cả hai phía. Kể cả khi yêu nhau rồi, tình yêu cũng chỉ có thể giữ gìn khi cả hai bên cùng nhau cố gắng giữ lửa cho tình yêu ấy.

Khi đã yêu, chàng trai nào cũng trở nên kiên nhẫn

Chàng say bạn như điếu đổ, nhưng thời gian đầu, trái tim bạn sẽ không lung lay trước sự tấn công của chàng. Thậm chí, bạn còn phũ phàng bỏ qua hàng chục cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn của anh ấy. Nhưng tất cả không làm lay chuyển tình cảm của anh ấy, chàng sẽ tiếp tục nhắn tin, gọi điện, ngồi chờ hàng giờ, nghĩ ra đủ chiêu trò để được gặp bạn. Một khi chưa gặp được bạn, chưa được bạn nhấc điện thoại, anh ấy sẽ cảm thấy thế giới như sụp đổ và chẳng thể làm việc gì khác.

Thực tế, sẽ chẳng có chàng trai nào kiên nhẫn đến mức làm đi làm lại một việc nhàm chán đến thế vì bạn đâu. Họ cũng không thể càng ngày càng yêu bạn, bất chấp việc bị bạn đối xử một cách tàn nhẫn.

Đôi khi hai người lại không đứng cùng chiến tuyến: Đây là một điều mà bất kì ai yêu cũng gặp phải. Có thể bạn thích cái này những người kia thì không. Bạn ủng hộ điều này và người kia thì ngược lại. Không phải tất cả mọi việc hai người đều đồng tình và ủng hộ, rõ ràng một điều rằng, dù là người yêu của bạn thế nào đi nữa thì họ cũng là cá nhân riêng biệt và không thể giống bạn hoàn toàn được. Đôi khi quan điểm, cách suy nghĩ có sự khác biệt dẫn đến mâu thuẫn và gây tổn thương cho nhau. Tuy nhiên, suy cho cùng khi yêu một người bạn sẽ chấp nhận được.

Đám cưới là thời điểm hoàn hảo để tiết lộ sự thật

Có những sự thật bạn giấu giếm người yêu bấy lâu và đến thời điểm trước đám cưới, bạn quyết tâm nói ra sự thật để được nhẹ lòng. Một viễn cảnh quen thuộc trong các bộ phim lãng mạn đó là người ấy luôn bình thản đón nhận bí mật, và dù bạn có làm gì trong quá khứ, bạn cũng được tha thứ, đám cưới vẫn diễn ra tốt đẹp.

Trái ngược hoàn toàn với những cảnh tượng trong phim tình cảm đó, thực tế cho thấy đám cưới không phải thời điểm lý tưởng để tuyên bố sự thật. Nhiều người đã để tình yêu vụt mất khỏi tầm tay ngay trước thời điểm đám cưới vì tiết lộ bí mật. Thực tế, bạn sẽ phải cân nhắc rất nhiều về thời điểm nói ra một sự thật cho người bạn đời của mình, và thường thời điểm đó không phải đám cưới.

Niềm tin là một thử mong manh và rất mơ hồ: Dù bạn đang ở mối quan hệ nào thì nó cũng đơn giản được xác lập trên lòng tin. Kể cả trong tình yêu, khi bạn đã quyết định yêu ai đó thì bạn nên đặt niềm tin vào người đó. Niềm tin cũng là một thứ mong manh và mơ hồ, bạn có thể dễ dàng mất đi tất cả những niềm tin đã đặt vào ai đó nếu bị phải bội và muốn lấy lại niềm tin đó không hề đơn giản một tí nào. Thế mới nói xây dựng niềm tin thì khó nhưng nó lại rất dễ sụp đổ.

Bạn là ngoại lệ, không phải quy luật

Xem những bộ phim tình cảm lãng mạn, bạn luôn tin sẽ có những ngoại lệ, rằng một cô gái bình thường, nghèo khó sẽ được anh chàng đẹp trai, giàu có để mắt tới; hay một cô nàng số phận rất bất hạnh sẽ hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu... Những quy luật xã hội thông thường dường như không bao giờ đúng với trong phim, và bạn nuôi giấc mơ mình trở thành người phụ nữ ngoại lệ giống như nhân vật trong phim.

Tuy nhiên, đó chỉ là những tình tiết hư cấu của các bộ phim lãng mạn mà thôi. Thứ hạnh phúc nhiệm màu và giấc mơ của nàng Lọ Lem đó hiếm khi có thực, và quy luật thì muôn đời vẫn đúng, trường hợp ngoại lệ cực hiếm xảy ra, hoặc có xảy ra bạn sẽ phải đánh đổi bằng một thứ gì đó.

Tình yêu rồi đi đến hôn nhân là một thách thức vô cùng lớn: Mọi người vẫn nghĩ rằng yêu nhau đủ lâu rồi tiến tới hôn nhân là điều tất yếu. Nhưng ít ai biết được rằng để tiến tới hôn nhân và chung sống rồi có những đứa con lại là một thách thức vô cùng lớn khi bạn phải đảm nhận một vai trò mới. Nhiều trách nhiệm hơn khiến họ cảm thấy mệt mỏi và khó khăn hơn rất nhiều.