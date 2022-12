Những hành động đẹp trên MXH ấm lòng netizen trong năm 2022

Vào khoảng tháng 9 khi bão Noru đổ bộ, một số người dân ở Đà Nẵng đã có hành động đẹp làm cư dân mạng ấm lòng. Để giúp đỡ người dân chống chọi với cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua, nhiều người dân Đà Nẵng sẵn sàng đăng tải thông tin kêu gọi mọi người đến nhà mình tránh bão. Hành động của anh Phạm Thế Phương trong bài đăng này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng. Ngoài anh Phương, chị Nguyễn Thảo cũng đăng tải bài viết kêu gọi mọi người đến nhà mình tránh bão kèm hình ảnh 2 phòng trống. Ngoài ra chị Thảo còn cung cấp nước uống, mỳ gói miễn phí cho mọi người. Khi cơn bão Noru đã đi qua, Hội An chìm trong biển nước, trên MXH cũng xuất hiện hình ảnh đẹp khác là khách du lịch nước ngoài cùng chung tay với người Hội An để thu dọn rác. Không ít người ấn tượng với hình ảnh nhóm khách du lịch ngoại quốc hì hục dọn rác, khai thông dòng lũ đang chảy qua một cây cầu bắc ngang sông Hoài (một nhánh sông chảy trong lòng phố cổ Hội An). Nhìn thấy cảnh tượng rác từ khắp nơi theo dòng nước lũ tràn vào trung tâm thành phố và mắc lại trên các thành cầu, nhóm khách du lịch ngoại quốc đã không ngại nước lũ siết, nhanh chóng cùng nhau ra sức dọn rác làm sạch dòng nước đang chảy ở giữa lòng phố cổ. Được biết hoạt động dọn rác này không có kế hoạch trước mà xuất phát từ việc nhóm đang trong hành trình khám phá miền Trung nhưng lại bị mắc kẹt tại Hội An vì bão Noru. Hình ảnh nhiều người đi đường dừng lại, nhặt giúp anh shipper hàng trăm chiếc bánh bao bị đánh rơi giữa đường từng được netizen tán thành ủng hộ hành động đẹp này. Theo đó đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm khoảng 6, 7 người đang nhanh chóng thu dọn bánh bao rơi vương vãi trên đường. Anh shipper bị tuột dây buộc mấy khay đựng bánh bao khiến hàng trăm cái bánh bao đổ hẳn ra đường. Khi thấy bánh bao bị rơi vãi ra đường, nhanh chóng có vài chiếc xe đứng lại, nhanh chóng giúp anh thu gom lại bánh bao và xếp gọn sang bên đường. Ở phía sau còn 2-3 chiếc ô tô vẫn đứng yên, chờ đợi, không hề có ai lớn tiếng và tiếng còi xe nào cả.Việc tốt của những người đi đường giúp đỡ anh shipper nhanh chóng được lan tỏa trên mạng xã hội, khiến ai nhìn cũng thấy ấm lòng. Ảnh: Tổng hợp

