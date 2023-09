Những em bé bắt trend mùa thu Hà Nội làm netizen thích thú

Mùa thu Hà Nội được xem là mùa đẹp nhất với người dân Thủ đô. Mùa thu đến mang lại không khí trong lành, mát mẻ, đặc biệt là những con đường ngập tràn sắc hoa được nhiều bạn trẻ tìm đến check in. Ảnh: Púp Nguyễn - group Check in Vietnam Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ lang thang thành phố, tận hưởng không khí dễ chịu, thưởng thức các món ăn ngon và chụp ảnh mùa thu Hà Nội. Ảnh: Púp Nguyễn - group Check in Vietnam Những em bé gái được mẹ diện trang phục áo dài màu sắc, đi khắp nơi và check in Hà Nội ở nhiều địa điểm vào thời tiết thu mát mẻ. Ảnh: Púp Nguyễn - group Check in Vietnam Diện trên mình bộ áo dài màu hồng phấn, cầm trên tay chiếc nón lá, đi đôi guốc mộc, điểm thêm đôi kính dễ thương, cô bé trở thành "nhân vật chính" ở bất cứ địa điểm nào đi qua. Ảnh: Hong Anh Cũng bắt trend cầm hoa chụp ảnh, cô bé xinh xắn này đã thực hiện được bộ ảnh chuẩn mùa thu Hà Nội. Ảnh: Hong Anh Phố Phan Đình Phùng là địa điểm check in mùa thu Hà Nội được nhiều phụ huynh lựa chọn để chụp ảnh cho con. Ảnh: Hong Anh Nhiều em bé đã "đốn tim" cư dân mạng bởi những bức ảnh check-in mùa thu Hà Nội đáng yêu tại Lăng Bác, phố Phan Đình Phùng, trụ sở báo Hà Nội Mới...Ảnh: Hong Anh Em bé này cùng mẹ dừng chân ở những góc đường xanh mướt trên Phan Đình Phùng ngập ánh nắng dịu nhẹ của ngày đầu thu để chụp ảnh. Ảnh: Vietnamnet Cô bé được diện cho chiếc áo dài họa tiết chăn con công nổi bật, đeo bờm dịu dàng, ôm bó hoa cúc tana. Ảnh: Vietnamnet Thay vì chụp ảnh trên đường Phan Đình Phùng, em bé được dì check in quanh Hồ Tây cùng những gánh hàng hoa, hoàng hôn bên hồ... Ảnh: Vietnamnet

