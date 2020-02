Những đại thiếu gia, đại tiểu thư của Hàn Quốc, phải đi lùi mới về đích

Tiểu công chúa Lee Won Ju của tập đoàn Samsung là con gái của Thái tử Sam Sung Lee Jae Yong cùng với người vợ cũ - ái nữ tập đoàn Daesang Im Se Ryung. Với gia thế khủng với hai nhà nội ngoại đều là những chaebol (tập đoàn lớn được điều hành bởi các gia đình tài phiệt) đình đám tại Hàn Quốc nên cô nàng đúng chuẩn phải đi lùi mới về được vạch đích. Lee Won Ju sinh năm 2004 tại New York. Cô và anh trai Lee Ji Ho luôn được bảo bọc kỹ càng và tránh sự soi mói của giới truyền thông Hàn Quốc. Có rất ít hình ảnh về "cậu ấm, cô chiêu" của thái tử Samsung trên các mặt báo. Ham Yeon-ji (28 tuổi) là một diễn viên nhạc kịch nổi tiếng nhưng đồng thời cũng được biết đến là cháu gái của Chủ tịch danh dự Ham Tae Ho, người sáng lập Ottogi - tập đoàn sản xuất thực phẩm lớn tại xứ Kim Chi. Ở độ tuổi còn rất trẻ, mới 24 tuổi nhưng cô sớm có trong tay số cổ phiếu tương đương một CEO công ty giải trí lớn tại Hàn. Năm 14 tuổi cô đã nắm giữ số cổ phiếu tương đương 1,2 tỷ won (24 tỷ đồng) và trở thành đại gia cổ phiếu. Park Seo-won, người thừa kế Doosan, một tập đoàn công nghiệp nặng hàng đầu của Hàn Quốc, thành lập năm 1896, con trai của chủ tịch Doosan, ông Park Yong-man. Năm 2015, anh được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch cấp cao tập đoàn và nhận trách nhiệm quản lý mảng tiếp thị cũng như các chiến lược khác của hoạt động miễn thuế. Tháng 12/2018, các trang báo Hàn Quốc đưa tin Park Seo-won kết hôn với người dẫn chương trình của đài JTBC là Jo Soo Ae tại một khách sạn ở Seoul. Trước đó, anh đã có một con gái với vợ đầu tiên. Chey Min-jeonglà con gái thứ 2 của chủ tịch tập đoàn SK, ông Chey Tae-won. SK có hơn 90 công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, quảng cáo, Internet, sản xuất công nghiệp, dịch vụ viễn thông...Tiểu thư của tập đoàn SK từng theo học tại trường Hải quân Hàn Quốc vào năm 2014. Chung Kyung-sun là một trong những cái tên nổi bật của thế hệ thừa kế thứ 3 tập đoàn Hyundai. Anh thành lập công ty riêng tên Root Impact vào năm 2015 và điều hành nhiều mô hình kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận. Kim Dong-kwan (36 tuổi), con trai trưởng của tổng giám đốc tập đoàn Hanwha. Anh xuất sắc tốt nghiệp ĐH Harvard và hiện giữ chức giám đốc chiến lược của tập đoàn, nắm vị trí quan trọng tại công ty sản xuất pin điện năng mặt trời Hanwha Q Cells. Kim Dong-kwan có cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối với một phụ nữ có gia cảnh bình thường, làm công ăn lương từng khiến truyền thông Hàn Quốc chú ý. Xem thêm clip: Inside The Lives Of The RICH KIDS OF NORTH KOREA - Nguồn: Youtube

