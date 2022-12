Những "cận vệ già" tỏa sáng tại World Cup 2022

Nhắc đến Pepe, người hâm mộ liên tưởng ngay đến hình ảnh một gã bặm trợn, thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm. Điều này một phần do khuôn mặt dữ tợn của ngôi sao sinh năm 1983, nhưng phần lớn là do lối chơi bạo lực của anh. Khát khao chiến thắng của Pepe không hề thua kém Ronaldo. Đây cũng là lý do anh được trao tấm băng đội trưởng khi Ronaldo ngồi dự bị ở trận gặp Thụy Sĩ vừa qua. Ở trận tứ kết World Cup 2014, Brazil chạm trán Colombia. Ngay phút thứ 7, đội trưởng Thiago Silva dứt điểm cận thành bằng… đầu gối từ quả phạt góc của Neymar, mở tỷ số trận đấu. 8 năm đã trôi qua, Thiago Silva 38 tuổi vẫn đeo băng đội trưởng. Ký ức về trận bán kết 8 năm trước phần nào đã phai nhạt. Anh bỏ lỡ trận thua Đức bẽ bàng 1-7 vì treo giò (nhận 2 thẻ vàng). Giờ đây, Silva đang muốn cháy hết mình trong lần cuối dự World Cup. Trong trận thắng Hàn Quốc, Silva bật tường ăn ý để Richarlison ghi bàn thắng thứ 3 cho Brazil. Alves, 39 tuổi, bỏ lỡ World Cup 2018 vì chấn thương. Với lão tướng này, việc tái hiện những pha bứt tốc bên cánh phải hay dứt điểm một chạm uy lực là điều không tưởng. Nhưng bù lại, sự quyết liệt trong mỗi pha tranh chấp, kinh nghiệm cản phá của anh vẫn hữu ích cho tuyển Brazil. Không chỉ khao khát vô địch World Cup 2022 như những lão tướng khác, Alves còn muốn chứng tỏ anh hoàn toàn có thể sánh ngang hai hậu vệ cánh huyền thoại của Brazil: Cafu và Roberto Carlos. Chiếc cúp vàng thế giới là điều anh còn thiếu. Không ghi bàn ở vòng 1/8 như các đồng nghiệp lớn tuổi khác, nhưng vai trò của Luka Modric trong đội hình Croatia là không thể chối cãi. Trước khi được đưa ra sân nghỉ trong hiệp phụ, "lão tướng" đã có pha úp mu đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành. Ước mơ duy nhất của Modric là cùng Croatia tiến xa hơn tại giải đấu, giống như những gì họ làm được 4 năm trước: có mặt ở trận chung kết. Trong chiến thắng 3-1 trước Ba Lan, Giroud, 36 tuổi 35 ngày, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều tuổi thứ 5 trong lịch sử World Cup. Đây cũng là bàn thắng thứ 52 của Giroud cho đội tuyển Pháp, phá kỷ lục ghi 51 bàn của Henry. Với bóng đá Pháp, Giroud đã trở thành một vị vua. Messi, đã đi từ tuyệt vọng đến hy vọng tươi sáng qua từng trận đấu ở Qatar năm nay. Anh cùng Argentina nhận thất bại sốc trước Saudi Arabia ngày khai màn. Nhưng sự thức tỉnh kịp thời và màn tỏa sáng của tiền đạo 35 tuổi đã đưa La Albicelestes trở lại quỹ đạo chiến thắng. “La Pulga” chính là người phá vỡ thế cân bằng với bàn mở tỷ số ở phút 35 trong trận gặp Australia, mở ra chiến thắng cho đội bóng xứ Tango. Màn trình diễn ấn tượng trước Australia giúp Messi lần thứ 2 nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và là lần thứ 8 anh có được danh hiệu này qua các kỳ World Cup. Trong lịch sử, chưa từng có cầu thủ nào chạm đến con số này như Lionel Messi. Ở chiều ngược lại, Ronaldo đang đi từ “những ngày vui” qua “ngày buồn”. Chân sút 37 tuổi ghi bàn trên chấm 11 m ở trận mở màn gặp Ghana rồi “tịt ngòi” 2 trận sau đó. Đến cuộc chạm trán Thụy Sĩ ở vòng 1/8, anh còn ngồi dự bị, và Bồ Đào Nha thắng 6-1. Nổi tiếng với cá tính chinh phục, Ronaldo vẫn muốn trở thành siêu sao duy nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Anh muốn vượt qua tầm ảnh hưởng của Figo trước đây, thậm chí là huyền thoại Eusebio hay rộng ra là những nhà vô địch vĩ đại trong lịch sử World Cup. Đó là viễn cảnh khó có thể xảy ra, nhưng đó mới là Ronaldo - sinh ra để làm những điều không tưởng.

