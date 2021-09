Nhờ mẹ "phó nháy", Lọ Lem nhà MC Quyền Linh bỗng hóa công chúa

Mới đây trên trang cá nhân, doanh nhân Dạ Thảo - bà xã MC Quyền Linh đã chia sẻ loạt ảnh về con gái đầu Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh) ở tuổi 16. Vợ nam MC Quyền Linh chia sẻ đính kèm loạt ảnh: "Mẹ ơi, con muốn chụp hình với chiếc đầm này. Mẹ giúp con chọn cảnh và chụp cho con nha! Mẹ nghĩ mảng cây xanh sẽ hợp với chiếc đầm của con đấy. Hiện, sân thượng có nhiều cây xanh, nếu con thích mẹ sẽ set up rồi chụp cho con. Lọ Lem cười tít mắt rồi nói: Dạ, con thích lắm... Thank you mom yêu". Dù trang điểm nhẹ nhàng, trang phục cũng không cầu kỳ nhưng con gái MC Quyền Linh vẫn vô cùng nổi bật. Một trong những động tác như đang múa của Lọ Lem gây chú ý. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp sẵn rồi nên chỉ cần dạo một vòng quanh nhà, Lọ Lem đã cho ra lò loạt ảnh chất lừ. Theo chia sẻ từ MC Quyền Linh, dù đã lớn nhưng cả Lọ Lem và Hạt Dẻ đều rất thân thiết với bố. Không ít những khoảnh khắc chị em Lọ Lem thân thiết với người bố là MC, kiêm diễn viên nổi tiếng. Hình ảnh 2 ái nữ nhà Quyền Linh ra dáng người lớn trong bức ảnh cả nhà đi đón xuân. Bức ảnh cận mặt xinh đẹp của ái nữ nhà MC Quyền Linh. Cô cả nhà Quyền Linh mới 16 tuổi nhưng đã cao trên 1m70. Trong một lần chia sẻ, doanh nhân Dạ Thảo tiết lộ con gái thường xuyên chơi bóng rổ, bơi lội kết hợp với chế độ dinh dưỡng. Ngoài sở hữu những đường nét để trở thành mỹ nhân trong tương lai, cả Lọ Lem và Hạt Dẻ còn có nhiều tài lẻ hơn người.

