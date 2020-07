Nhờ body đồng hồ cát, hot girl ĐH Hà Nội nổi như cồn trên MXH

Khánh Ly là nữ sinh trường ĐH Hà Nội, vừa qua cô nàng này khiến báo chí phải chú ý tới mình khi loạt ảnh khoe gương mặt xinh đẹp và thân hình đồng hồ cát quá đỗi mê ly xuất hiện trên MXH. Cụ thể, trang Sharefie (một trang tin thường viết về các cô gái có ngoại hình xinh đẹp nổi bật) đưa với dòng tít về Khánh Ly với những ngôn từ đầy mỹ miều như: “Nữ sinh biết tiếng Trung, gây sốt với body S-line và gương mặt xinh đẹp ngọt ngào”. Bài viết của trang Sharefie khen ngợi ngoại hình của Khánh Ly hết lời. Đồng thời tiết lộ việc cô bạn từng đăng ảnh với caption tiếng Trung khiến nhiều chàng trai bên đó mơ ước được đến Việt Nam để diện kiến trực tiếp nàng hot girl sở hữu body đồng hồ cát này. Khi biết tin mình được lên báo quốc tế, Khánh Ly tỏ ra khá bất ngờ. Tuy nhiên, cô bạn cũng lấy làm vui mừng bởi rất thích văn hóa Trung, cô nàng cũng đang học thêm ngoại ngữ này với hy vọng có thể sang làm việc tại đây. Chia sẻ về việc học tại ĐH Hà Nội, Khánh Ly cho biết: “Ngành học của bọn mình thì được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh. Điều mình thích nhất là học sinh được tự do ăn mặc, tự do thể hiện cá tính và nhiều thầy cô cũng rất trẻ trung để tạo môi trường cho tụi mình phát triển bản thân”. Là học sinh của ngôi trường Chuyên Hùng Vương nên thành tích của Khánh Ly vào loại khá, cô yêu thích nhất là môn Văn. Những hình ảnh đầu tiên của Khánh Ly đến với dân mạng thông qua một hội chia sẻ ảnh những bạn gái xinh xắn khá nổi trên Facebook. Loạt ảnh của Khánh Ly nhanh chóng nhận được 12.000 lượt like và nhiều bình luận chia sẻ. Chia sẻ về cơ duyên làm mẫu ảnh, Khánh Ly cho biết nhờ vào hồi cấp 3 có một đoàn studio đến quay chụp nên đã đăng tải hình ảnh của cô bạn lên mạng xã hội. Khác hẳn với gương mặt dễ thương và có phần baby, phong cách ăn mặc của Khánh Ly thiên hướng khá trưởng thành. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Khánh Ly cho biết muốn tập trung hoàn thành việc học đại học và tiếp tục mối duyên với nghề mẫu ảnh. Cuối cùng, Khánh Ly cho biết bí quyết để có thân hình đẹp của Ly khá đơn giản. Ly hạn chế tối đa lượng tinh bột trong bữa ăn của mình và hầu như sẽ không ăn bữa tối, thêm vào đó là uống nước ép hoa quả để detox cơ thể. Mời quý độc giả xem video: Hot girl Việt lên báo Trung vì quá xinh đẹp và nóng bỏng - Nguồn: Báo Dân Việt

