Nhìn lại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020: Gay cấn đến phút cuối

Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 được tổ chức vào lúc 8h ngày hôm nay 20/9 tại Trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam và truyền hình trực tiếp đến 4 điểm cầu tại trường học của các “nhà leo núi” (Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk). Điểm đặc biệt trận chung kết năm nay, số tiền thưởng dành cho Quán quân sẽ lần đầu tiên tăng lên mức 40.000 USD cùng suất học bổng tại trường Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc). Như vậy, Đường lên đỉnh Olympia đã chính thức trở thành chương trình truyền hình có tổng giải thưởng cao nhất Việt Nam. Trước những phần thi của các nhà leo núi, không khí khán giả trường quay rất náo nhiệt để cổ vũ tinh thần 4 thí sinh. 4 thí sinh bắt đầu tranh tài chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020. Vào phần thi Khởi động, thí sinh Vũ Quốc Anh (Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) đã vươn lên dẫn đầu với 90 điểm. Trước đó, trước sự động viên từ người thân, bạn bè và người thân trước cuộc thi, nam sinh Đắk Lắk đã bật khóc “ngon lành” ngay trên trường quay S14. Lưu Đào Dũng Trí (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội) là học sinh chuyên Toán nhưng rất thích môn Lịch sử. Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) là nữ thí sinh duy nhất của Chung kết năm nay. Tại phần thi Khởi động, Hằng đã bị trừ 10 điểm vì đưa ra câu trả lời sau thời gian của chương trình. Tổng điểm sau phần thi Khởi động của nữ sinh là 60 điểm. Tuấn Kiệt là người bước vào phần thi Khởi động đầu tiên. Em giành được 30 điểm ở phần thi này. Từ phần thi Vượt chướng ngại vật, nữ thí sinh duy nhất Thu Hằng đã xuất sắc dẫn đầu các thí sinh nam khác. Cô gái quê Ninh Bình đã vươn lên dẫn đầu với 150 điểm. Phần thi Tăng tốc kết thúc, Thu Hằng tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 240 điểm. Sau 3 vòng thi, vị trí của đoàn leo núi đã có những sự thay đổi. Dẫn đầu là thí sinh nữ duy nhất Thu Hằng với 240 điểm. Ở vị trí thứ 2 là Quốc Anh với 190 điểm. Theo sau vị trí thứ 3 là Dũng Trí được 130 điểm. Và cuối cùng là nam sinh Tuấn Kiệt với 100 điểm. Sau phần thi Tăng tốc, các thí sinh đã bước vào vòng thi cuối với tâm lý cạnh tranh nhau từng số điểm. Mở đầu phần thi, Tuấn Kiệt chọn gói câu hỏi 20-30-30 và đặt ngôi sao hi vọng ở câu hỏi số 2. Ở phần thi này, Quốc Anh đã chọn Ngôi sao hy vọng tuy nhiên em không đưa ra được câu trả lời chính xác và bị trừ 30 điểm, qua đó chỉ còn 175. Ở câu hỏi cuối cùng trong gói của mình, Quốc Anh không đưa ra được câu trả lời đúng. Với kết quả này của Quốc Anh - thí sinh bám đuổi gần nhất. Để bảo toàn điểm số, nữ sinh Thu Hằng đã an toàn chọn gói câu hỏi 10-10-10. Kết thúc phần thi Về đích, Dũng Trí chọn gói câu hỏi 20-30-30 cùng việc đặt ngôi sao hi vọng ở câu đầu tiên. Kết thúc phần thi Về đích, Thu Hằng đã xuất sắc giành ngôi Quán quân Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 20 với 235 điểm. Phần thưởng cho nữ sinh là số tiền thưởng 40.000 USD cùng suất học bổng tại ĐH Kỹ thuật Swinburne. Quán quân Olympia 2020 gọi tên nữ thí sinh duy nhất - Thu Hằng! Mời quý độc giả đón xem thêm video: Câu hỏi "KHÓ NHẤT" lịch sử Đường lên đỉnh Olympia - Nguồn: VTV24

