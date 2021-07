Nhảy quá sung, nữ streamer thiên thần bất ngờ gặp sự cố đỏ mặt

Theo thời gian, đi cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp streamer, netizen cũng dần được chứng kiến nhiều hơn những vụ việc, tai nạn mang tính tiêu cực và chủ yếu xuất phát từ các cô nàng nữ streamer xinh đẹp. Điển hình mới đây nhất, nữ streamer nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp đầy trong sáng của mình Bang-gyu là người gặp tai nạn khi nhảy quá sung mà vô tình để lộ nội y. Theo đó, chẳng hiểu do chiếc váy quây có phần trơn trượt hay vì các động tác quá mạnh mẽ mà bất ngờ, bộ trang phục của Bang-gyu bị tụt hẳn xuống, thậm chí là chiếc áo lót bên trong cũng suýt thì có số phận tương tự. Có thể thấy ngay sau sự cố lộ nội y, Bang-gyu cũng kịp thời nhận ra tình hình, sau đó vẫn giữ điệu cười gượng gạo và cố lấy tay che đậy, sau đó dần dần bước ra khỏi camera đồng thời tắt sóng livestream ngay sau đó. Mặc dù chỉ diễn ra vài giây, thế nhưng những hình ảnh nhạy cảm của Bang-gyu nhanh chóng được các fan ghi lại, đồng thời lan truyền ra ngoài với vận tốc chóng mặt. Khá bất ngờ là thay vì bị chỉ trích, Bang-gyu lại nhận được sự cảm thông từ rất nhiều người khi họ cho rằng đây đơn thuần chỉ là một tai nạn. . Điều này cũng có lý, khi dù sở hữu thân hình siêu gợi cảm, thế nhưng streamer Bang-gyu lại không phải là người chuộng phong cách gợi cảm. Bình thường, cô nàng cũng thường xuyên diện các bộ trang phục có phần kín cổng cao tường khiến không ít người xem luôn phải cảm thấy tiếc nuối. Sở hữu thân hình gợi cảm, thế nhưng Bang-gyu lại chẳng mấy khi chuộng phong cách khoe thân Bang-gyu có lẽ đã không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng. Cô nàng streamer này từng gây sốt khi vướng vào một vụ lùm xùm rất đáng chú ý trước đây. Cụ thể, Bang-gyu từng than thở rằng mình đã được một "chủ tịch" tài trợ 80 triệu won (khoảng 1,6 tỷ VND) để mua sắm các thiết bị phát sóng, qua đó giúp cô nàng trở thành một streamer có tiếng và sở hữu mức thu nhập trong mơ. Thế nhưng, ngay cả khi đã kiếm được 30 triệu won mỗi tháng (khoảng 600 triệu VND), Bang-gyu vẫn than thở rằng mình chẳng thể trả hết nợ và vị "chủ tịch" kia dường như cũng không có ý định buông tha cho cô nàng.

Theo thời gian, đi cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp streamer, netizen cũng dần được chứng kiến nhiều hơn những vụ việc, tai nạn mang tính tiêu cực và chủ yếu xuất phát từ các cô nàng nữ streamer xinh đẹp. Điển hình mới đây nhất, nữ streamer nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp đầy trong sáng của mình Bang-gyu là người gặp tai nạn khi nhảy quá sung mà vô tình để lộ nội y. Theo đó, chẳng hiểu do chiếc váy quây có phần trơn trượt hay vì các động tác quá mạnh mẽ mà bất ngờ, bộ trang phục của Bang-gyu bị tụt hẳn xuống, thậm chí là chiếc áo lót bên trong cũng suýt thì có số phận tương tự. Có thể thấy ngay sau sự cố lộ nội y , Bang-gyu cũng kịp thời nhận ra tình hình, sau đó vẫn giữ điệu cười gượng gạo và cố lấy tay che đậy, sau đó dần dần bước ra khỏi camera đồng thời tắt sóng livestream ngay sau đó. Mặc dù chỉ diễn ra vài giây, thế nhưng những hình ảnh nhạy cảm của Bang-gyu nhanh chóng được các fan ghi lại, đồng thời lan truyền ra ngoài với vận tốc chóng mặt. Khá bất ngờ là thay vì bị chỉ trích, Bang-gyu lại nhận được sự cảm thông từ rất nhiều người khi họ cho rằng đây đơn thuần chỉ là một tai nạn. . Điều này cũng có lý, khi dù sở hữu thân hình siêu gợi cảm, thế nhưng streamer Bang-gyu lại không phải là người chuộng phong cách gợi cảm. Bình thường, cô nàng cũng thường xuyên diện các bộ trang phục có phần kín cổng cao tường khiến không ít người xem luôn phải cảm thấy tiếc nuối. Sở hữu thân hình gợi cảm, thế nhưng Bang-gyu lại chẳng mấy khi chuộng phong cách khoe thân Bang-gyu có lẽ đã không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng. Cô nàng streamer này từng gây sốt khi vướng vào một vụ lùm xùm rất đáng chú ý trước đây. Cụ thể, Bang-gyu từng than thở rằng mình đã được một "chủ tịch" tài trợ 80 triệu won (khoảng 1,6 tỷ VND) để mua sắm các thiết bị phát sóng, qua đó giúp cô nàng trở thành một streamer có tiếng và sở hữu mức thu nhập trong mơ. Thế nhưng, ngay cả khi đã kiếm được 30 triệu won mỗi tháng (khoảng 600 triệu VND), Bang-gyu vẫn than thở rằng mình chẳng thể trả hết nợ và vị "chủ tịch" kia dường như cũng không có ý định buông tha cho cô nàng.