Nhan sắc Xoài Non trước khi dính lùm xùm hôn nhân với Xemesis

Mới đây, bộ ảnh hot girl Xoài Non thời còn cắp sách đến trường bất ngờ bị cư dân mạng “đào” lại. Ai nấy cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng, trầm trồ trước vẻ đẹp trong sáng thời “em chưa 18” của Xoài Non. Ở lứa tuổi này, Xoài Non còn chưa chú trọng nhiều đến chuyện make-up. Tuy chỉ điểm nhẹ một chút son môi như bao nữ sinh khác, ấy vậy mà nhan sắc của Xoài Non lại trở nên nổi bật và rạng ngời đến không ngờ. Tuy độ tuổi vẫn chưa 18, song từng bộ phận trên gương mặt của Xoài Non đã phát triển rất rõ nét. Chưa kể, vẻ đẹp lai Tây hiếm có còn giúp nhan sắc nàng hot girl gen Z trở nên đặc biệt. Dù ở độ tuổi nào thì nụ cười tỏa nắng của Xoài Non cũng là điểm nhấn cho chiếc nhan sắc cực kỳ rạng rỡ này. Xoài Non được cư dân mạng ví von như gái Nga chính hiệu, bởi đôi mắt gắn len tạo nên vẻ đẹp sắc sảo và cá tính. Ngoài ra, cô nàng còn gây ấn tượng với lan da trắng sáng, mịn màng và hoàn toàn không có khuyết điểm nào. Không ít bình luận đã nhận xét Xoài Non, cho rằng cô nàng rất hợp với hình mẫu "nữ thần thanh xuân vườn trường" trong các câu chuyện ngôn tình. Gần đây, Xoài Non khiến dân tình phen xuýt xoa khi đăng tải bộ ảnh khoe sắc mừng tuổi 22. Trong ảnh nàng hot girl gây ấn tượng với vẻ đẹp cùng thần thái quyến rũ. Mặc dù đã không còn ở độ tuổi "thanh xuân vườn trường", song Xoài Non vẫn giữ được nét đẹp ngọt ngào, đáng yêu. Nhưng lần này, còn có thêm sự pha trộn từ nét cá tính của phụ nữ trưởng thành.

