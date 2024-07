Nhan sắc nữ MC VTV kín tiếng nhận nhiều chú ý những ngày qua

Những ngày qua, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Trong một bản tin của Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, BTV Khánh Trang gây xúc động với khán giả khi nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với giọng nói nghẹn ngào, kìm nén cảm xúc Hình ảnh nữ BTV đã gây ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Nữ BTV đó là Khánh Trang, quê Nghệ An. Cô là người dẫn chương trình quen thuộc của "Bản tin Thời sự 19h". Khánh Trang là một BTV hiếm hoi của ban Thời sự không sử dụng tên thật trên sóng truyền hình. Nữ BTV tên thật là Trần Minh Trang. Cô được mọi người yêu thích bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế cùng giọng nói truyền cảm, sâu lắng. Người xem còn ấn tượng về một BTV Khánh Trang nền nã dịu dàng với tà áo dài thướt tha mỗi khi lên sóng truyền hình. Cách trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc dài buộc nửa đầu duyên dáng cũng làm nên "thương hiệu" của nữ BTV bản tin Thời sự. Đây cũng là một trong những BTV kín tiếng của VTV. Khánh Trang ít xuất hiện trước các sự kiện giải trí. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu đăng tải hình ảnh liên quan đến công việc. Được biết, cô từng học quản trị du lịch khách sạn và ngoại thương. Trước khi vào ban Thời sự, Khánh Trang đã có 8 năm làm việc tại Đài PT-TH Hà Nội với những vai trò như: phóng viên, biên tập, tổ chức sản xuất. Lĩnh vực cô tham gia khá đa dạng từ chính luận, văn hóa xã hội, truyền hình thực tế, thể thao,… Ngoài việc trực tiếp tổ chức sản xuất, BTV Khánh Trang từng làm MC cho chương trình Lắng nghe cơ thể bạn và dẫn chuyện cho chương trình truyền hình thực tế "Giấc mơ có thật – Người Tràng An – Người Hà Nội". Vài năm trở lại đây, nữ BTV liên tục nhận đề cử hạng mục "Dẫn chương trình ấn tượng" của VTV Awards. Ở tuổi U40, Khánh Trang chọn phong cách kín đáo, dịu dàng. Cô trung thành với mái tóc dài để thẳng tự nhiên, hoặc buộc nửa đầu nhẹ nhàng, cùng lối make up tự nhiên khéo hack tuổi cũng như tôn lên nhan sắc nền nã xinh đẹp của mình.

