Nhan sắc nữ DJ Ukraine dính nghi vấn lộ clip nóng trên MXH

Nữ DJ Ukraine, Alexandra Rud là cái tên quá quen thuộc trong giới chơi nhạc miền Bắc bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng cùng khả năng đánh nhạc cực đỉnh. Mới đây, bức ảnh một cô gái ngoại quốc không mặc quần áo, chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm đang ngồi trên giường bấm điện thoại được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, cô gái kia chính là nữ DJ Ukraine nổi danh Alexandra Rud. Ngay sau khi bức ảnh xuất hiện, Alexandra Rud vô cùng bức xúc, cho biết việc bị nghi ngờ lộ ảnh nóng khiến cô tâm lý và cuộc sống của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô sẽ sớm làm việc với Cơ quan Công an để tìm ra kẻ ác ý, vu khống trên mạng xã hội. "Đây không phải là tôi. Tôi chưa bao giờ có màu tóc đen, tóc mái của tôi cũng không dài như vậy. Và tôi không thích đeo đồng hồ, càng không đeo đồng hồ màu đen, kể cả là Apple Watch như trong hình. Tôi cũng không bao giờ xăm mình. Anh chị nào thích gặp rắc rối với công an như anh ở dưới đây thì cứ đặt chuyện mà chia sẻ clip cô gái nào đó này nhé. Việt Nam đã có luật an ninh mạng" - Nữ DJ Ukraine Alexandra Rud thanh minh. Khi Đoàn Văn Hậu lập cú đúp, giúp đội tuyển U22 Việt Nam giành được HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 30, Alexandra Rud từng công khai "thả thính" cầu thủ quê Thái Bình trên trang cá nhân. Ngay sau đó, nữ DJ nóng bỏng phải lập tức đính chính rằng: "Mình rất thích bóng đá và hai năm nay mình rất thích bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ giỏi và đã vô địch, trong đó Văn Hậu là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết. Vì vậy mình chỉ có ý định chúc mừng và mình là fan của Văn Hậu. Trước đó, mình không hiểu “thả thính” là gì". Trước đó, Alexandra Rud cũng từng gây sốt trên mạng xã hội với bộ ảnh áo dài cực xinh bên hồ sen. Cô nàng được đánh giá là sở hữu nhan sắc xinh đẹp như thiên thần. Alexandra Rud (SN 1993) tại thành phố Zaporizhia, Ukraine. Cô nàng đã sống 2 năm ở Việt Nam và từng làm giáo viên dạy piano trước khi chuyển sang nghề DJ cho một club có tiếng tại Hà Nội. Thời gian gần đây, nữ DJ nóng bỏng thường xuyên xuất hiện trong một số chương trình giải trí của giới trẻ. Trang cá nhân của cô nàng đang sở hữu gần 145 nghìn lượt theo dõi. Xem thêm clip: Nữ DJ Alexandra Rud đẹp như thiên thần, quẩy nhạc nóng bỏng khiến Anh Đức mê mệt l Ai Là Số 1 2019 - Nguồn: Youtube

