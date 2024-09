Nhan sắc mẫu Hàn từng gây chú ý ở phố cổ Hà Nội

Jin Jin là người mẫu tự do khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô là một trong những gương mặt đại diện của một thương hiệu mỹ phẩm đình đám, được giới trẻ nhiều nước châu Á yêu thích, trong đó có cả Việt Nam. Từng xuất hiện ở phố cổ Hà Nội tỏng trang phục áo cờ đỏ sao vàng, đội nón lá, Jin Jin khiến netizen Việt vô cùng thích thú. Cô nàng xuất hiện ở nhiều địa điểm như phố Lý Quốc Sư, Hàng Mã, hay quán cà phê cạnh Nhà Thờ Lớn. Cô nàng sở hữu thân hình mảnh mai. Jin Jin theo đuổi mốt da nâu khỏe khoắn, thân hình không quá phồn thực mà rất cân đối, vừa vặn. Jin Jin thu hút fan hâm mộ bởi gương mặt tự nhiên với cặp mắt to, sống mũi thanh tú và đôi môi đầy đặn, có độ cong nhẹ rất quyến rũ. Cũng nhờ cặp môi trời phú, tên tuổi người đẹp gắn liền với nhiều dòng son bán chạy của thương hiệu mỹ phẩm do cô làm mẫu. Nhiều người còn ưu ái gọi cô là “hot girl son môi”. Từng vướng vào một số ồn ào liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng khẳng định gương mặt của mình là hoàn toàn tự nhiên. Cô nàng thường xuyên luyện tập, tham gia 1 số môn thể thao có tính vận động như tennis để giữ gìn vóc dáng. Ngoài những ngày làm việc, sở thích của Jin Jin là du lịch và ẩm thực và mua sắm. Cuộc sống sang chảnh và nhan sắc xinh đẹp của cô là niềm ao ước của nhiều phụ nữ xứ kim chi. (Ảnh: IGNV)

