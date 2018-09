Nhan sắc cực “deep” của thiếu nữ dân tộc có nụ cười "chết người"

Những thiếu nữ vùng cao diện trên mình bộ trang phục dân tộc với vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo, mộc mạc như đóa hoa rừng luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Mới đây, một thiếu nữ dân tộc xuất hiện trong clip 16 giây đã gây ấn tượng đặc biệt với CĐM. Nhờ nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ mà chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đăng tải, clip của cô gái trên đã nhận được hơn hàng trăm ngàn lượt view cùng nhiều lượt like, bình luận. Trong trang phục dân tộc đầy màu sắc, cô bạn này đã khiến tất cả người xem phải ngẩn ngơ một lúc lâu vì vẻ ngoài quá đỗi dễ thương và nụ cười sáng bừng. Từ làn da trắng, đôi mắt cười đến gương mặt thanh tú, tất cả đều trở thành lý do khiến cư dân mạng phải nhanh chóng lao vào cuộc chiến tìm kiếm danh tính. Chỉ sau ít phút tìm kiếm, dân mạng đã có thông tin về cô gái trên. Hóa ra, cô nàng không phải một thiếu nữ vùng cao thực sự, mà clip chỉ được ghi lại nhân dịp cô ghé thăm Sapa để du lịch. Được biết, cô bạn có tên là Vũ Thị Thùy Dương, sinh năm 1999. Thùy Dương đến từ Hải Dương và hiện đang là người mẫu tự do tại Hà Nội. Thùy Dương tỏ ra khá bất ngờ khi nhận được khá nhiều lời mời kết bạn vì theo lời Thùy Dương thì clip cô mặc trang phục đã được quay từ hồi Tết nhưng không hiểu sao mới đây mọi người lại chia sẻ lại. Những lúc rảnh rỗi, Thùy Dương thích nghe nhạc và đi du lịch. Cô nàng còn có đam mê đặc biệt với chuyện hát hò và làm mẫu ảnh. Cô bạn 19 tuổi này cũng tiết lộ thêm là hiện tại, cô nàng vẫn còn độc thân và đây là cơ hội để cho nhiều cánh mày râu có thể "tấn công". Một người đàn ông có thể mang lại cho bản thân cảm giác an toàn, có nghị lực phấn đấu sẽ là hình mẫu cuốn hút Thùy Dương nhất. Cùng ngắm nhìn những bức ảnh cực "deep" của thiếu nữ dân tộc có nụ cười chết người

Những thiếu nữ vùng cao diện trên mình bộ trang phục dân tộc với vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo, mộc mạc như đóa hoa rừng luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Mới đây, một thiếu nữ dân tộc xuất hiện trong clip 16 giây đã gây ấn tượng đặc biệt với CĐM. Nhờ nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ mà chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đăng tải, clip của cô gái trên đã nhận được hơn hàng trăm ngàn lượt view cùng nhiều lượt like, bình luận. Trong trang phục dân tộc đầy màu sắc, cô bạn này đã khiến tất cả người xem phải ngẩn ngơ một lúc lâu vì vẻ ngoài quá đỗi dễ thương và nụ cười sáng bừng. Từ làn da trắng, đôi mắt cười đến gương mặt thanh tú, tất cả đều trở thành lý do khiến cư dân mạng phải nhanh chóng lao vào cuộc chiến tìm kiếm danh tính. Chỉ sau ít phút tìm kiếm, dân mạng đã có thông tin về cô gái trên. Hóa ra, cô nàng không phải một thiếu nữ vùng cao thực sự, mà clip chỉ được ghi lại nhân dịp cô ghé thăm Sapa để du lịch. Được biết, cô bạn có tên là Vũ Thị Thùy Dương, sinh năm 1999. Thùy Dương đến từ Hải Dương và hiện đang là người mẫu tự do tại Hà Nội. Thùy Dương tỏ ra khá bất ngờ khi nhận được khá nhiều lời mời kết bạn vì theo lời Thùy Dương thì clip cô mặc trang phục đã được quay từ hồi Tết nhưng không hiểu sao mới đây mọi người lại chia sẻ lại. Những lúc rảnh rỗi, Thùy Dương thích nghe nhạc và đi du lịch. Cô nàng còn có đam mê đặc biệt với chuyện hát hò và làm mẫu ảnh. Cô bạn 19 tuổi này cũng tiết lộ thêm là hiện tại, cô nàng vẫn còn độc thân và đây là cơ hội để cho nhiều cánh mày râu có thể "tấn công". Một người đàn ông có thể mang lại cho bản thân cảm giác an toàn, có nghị lực phấn đấu sẽ là hình mẫu cuốn hút Thùy Dương nhất. Cùng ngắm nhìn những bức ảnh cực "deep" của thiếu nữ dân tộc có nụ cười chết người