Người yêu cũ Quang Hải khoe được bạn trai nổi tiếng cầu hôn

Quang Hải được mệnh danh là nam cầu thủ đào hoa của tuyển Việt Nam. Trong số những tình tin đồn với nam cầu thủ phải kể đến Huyền My. Bạn gái cũ Quang Hải là cô chủ tiệm nail, sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Thời gian qua Huyền My gây chú ý khi có mối tình lãng mạn, ngọt ngào với bạn trai mới là diễn viên Nguyễn Anh Tú. Mới đây trên trang cá nhân gái xinh Huyền My tiết lộ chuyện được diễn viên Nguyễn Anh Tú cầu hôn. Cô đăng tải hình ảnh khoe tay đeo nhẫn cùng bạn trai nổi tiếng. Đính kèm, "cô chủ tiệm nail" cho biết đã đồng ý lời cầu hôn của Anh Tú. "Một chặng đường mới, cảm ơn bạn rất nhiều. Say yes", Huyền My viết. Dưới bài đăng rất nhiều gửi lời chúc phúc cho cặp đôi. Đáp lại Huyền My cho biết, cô sắp bay ra Hà Nội để gửi thiệp hồng. Trước đó, nam diễn viên Anh Tú cũng xác nhận đang yêu tình cũ Quang Hải. Anh Tú thân mật gọi Huyền My là vợ tương lai. Anh chàng cho biết cảm thấy may mắn khi cưới được người vợ như Huyền My. Nam diễn viên tiết lộ cặp đôi chính thức yêu đương vào khoảng tháng 7/2021. Về phần Huyền My, cô bắt đầu gây chú ý kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ Quang Hải, khoảng giữa tháng 12/2019. Thời gian đó, dù để lộ nhiều "hint" hẹn hò song Quang Hải chưa từng công khai cô gái này. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn tìm ra bằng chứng Quang Hải - Huyền My nói lời yêu thương hay đi du lịch cùng nhau. Nhưng sau đó cả hai đã quyết định dừng lại và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Kể từ sau khi chia tay Quang Hải, Huyền My khá kín tiếng và chỉ chuyên tâm vào làm việc, bán hàng online. Huyền My hiện làm kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Cô là chủ của nhiều cơ sở làm nail từ miền Bắc vào miền Trung.

