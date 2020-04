Người mẫu Nga xinh đẹp không tì vết làm loạn MXH là ai?

Dasha Taran sinh ngày 12/10/1999, cô nàng người mẫu Nga nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp với hơn 2,4 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân. Dasha Taran là một trong số những người mẫu nước ngoài tích cực hoạt động tại Hàn Quốc dưới sự quản lý của công ty chủ quản Rainmaker. Mặc dù bắt đầu con đường người mẫu không lâu nhưng Dasha Taran đã quảng bá cho một số thương hiệu có tiếng như MAC, NARS, NYX, L’oreal, 3CE,... Bên cạnh đó, cô nàng người mẫu nước Nga còn có một kênh YouTube cá nhân với gần 500 nghìn người theo dõi. Dashan Taran thường xuyên đăng tải những video trang điểm, tập gym, du lịch và kết hợp trang phục. Không chỉ xinh đẹp, Dasha Taran còn có gu thời trang trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần nữ tính. Dasha Taran kết hợp áo sơ mi croptop dáng buộc phá cách với quần short màu trắng. Đây được xem là cách phối đồ cơ bản nhưng luôn mang đến phong cách hợp thời cho người mặc. Cô người mẫu Nga mặc bộ jumpsuit màu nâu dáng hai dây to bản bên ngoài áo cổ lọ màu đen. Phối cùng với bộ đồ cô mặc áo khoác denim đeo túi xách. Với chiều cao 1m70 cô có thể tự tin mặc kiểu đồ dành cho người cao như thế này. Mới đây, người mẫu Dasha Taran đã có buổi chụp hình với tạp chí Grazia với tư cách người mẫu cho thương hiệu Nature Republic. Mỹ nhân 9x diện thiết kế váy hai dây dáng dài, để tóc đơn giản, trang điểm theo kiểu quả đào rất thịnh hành ở Hàn Quốc. Trong một shoot hình khác, người đẹp Nga diện áo sơ mi, tóc búi lơi nhẹ nhàng. Mời quý độc giả xem video: MY FAVORITE DAILY MAKEUP EASY AND SOO CUTE Dasha Taran - Nguồn: Youtube

