Người đẹp Việt có body "hồ lô" nhờ chăm làm điều này

Min là một trong những ca sĩ đa tài của showbiz Việt, trước khi trở thành nữ nghệ sĩ với nhiều bản hit, cô nàng còn được biết tới như một dancer chuyên nghiệp. Nói về Min, cô hiện tại sở hữu một hình thể đẹp quyến rũ và phần hông tròn đầy, nhìn từ phía sau thấy rõ dáng thắt eo "đồng hồ cát". Một bí quyết của cô nàng để xem thử body chính mình là mặc bra sport đi trong nhà để: "Thấy mỡ rung rinh là tự khắc bịt mồm bịt miệng và ra gập bụng với squat liền. Back to yoga and gym". Ngoài việc tập gym, Min còn thường xuyên rèn luyện vũ đạo, không chỉ phục vụ cho việc đi diễn mà còn được xem như cách đốt calo dư thừa hiệu quả. Cùng với đó Min còn tập yoga làm tăng sự dẻo dai hay thỉnh thoảng đi chèo sup như một hình thức cardio thú vị, vừa giữ dáng mà lại tránh nhàm chán trong việc tập luyện thể thao. Biết rõ lợi thế hình thể nên Min thường xuyên khoe những bức ảnh với body quyến rũ. Hình thể quyến rũ cùng gương mặt thanh tú nên dường như nữ ca sĩ chưa từng bị phong cách thời trang nào "làm khó". Thần thái sang chảnh, lạnh lùng ngút trời của Min cũng đáng được chú ý. Sau thời gian áp lực ngoại hình, hiện tại Min đã tự tin với cân nặng 53kg và chiều cao 1m65. Nữ ca sĩ rất tự tin diện bikini khiến dân mạng đứng ngồi không yên.

Min là một trong những ca sĩ đa tài của showbiz Việt, trước khi trở thành nữ nghệ sĩ với nhiều bản hit, cô nàng còn được biết tới như một dancer chuyên nghiệp. Nói về Min, cô hiện tại sở hữu một hình thể đẹp quyến rũ và phần hông tròn đầy, nhìn từ phía sau thấy rõ dáng thắt eo "đồng hồ cát". Một bí quyết của cô nàng để xem thử body chính mình là mặc bra sport đi trong nhà để: "Thấy mỡ rung rinh là tự khắc bịt mồm bịt miệng và ra gập bụng với squat liền. Back to yoga and gym". Ngoài việc tập gym, Min còn thường xuyên rèn luyện vũ đạo, không chỉ phục vụ cho việc đi diễn mà còn được xem như cách đốt calo dư thừa hiệu quả. Cùng với đó Min còn tập yoga làm tăng sự dẻo dai hay thỉnh thoảng đi chèo sup như một hình thức cardio thú vị, vừa giữ dáng mà lại tránh nhàm chán trong việc tập luyện thể thao. Biết rõ lợi thế hình thể nên Min thường xuyên khoe những bức ảnh với body quyến rũ. Hình thể quyến rũ cùng gương mặt thanh tú nên dường như nữ ca sĩ chưa từng bị phong cách thời trang nào "làm khó". Thần thái sang chảnh, lạnh lùng ngút trời của Min cũng đáng được chú ý. Sau thời gian áp lực ngoại hình, hiện tại Min đã tự tin với cân nặng 53kg và chiều cao 1m65. Nữ ca sĩ rất tự tin diện bikini khiến dân mạng đứng ngồi không yên.