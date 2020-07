Vũ công nóng bỏng Hàn Quốc khoe hình thể đẹp vô đối

May J Lee (tên thật Lee Jihyun, sinh 1988) là vũ công kiêm biên đạo nhảy nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Năm 2014, cô gia nhập 1Million Dance Studio, nơi từng đào tạo và biên đạo cho nhiều tên tuổi đình đám như SNSD, 2NE1, Wonder Girls, TWICE, HyunA, GOT7… Biên đạo 32 tuổi nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật tại lò đào tạo này. Tháng 10/2018, May J Lee gây chú ý khi xuất hiện cùng nữ diễn viên Park Min Young trong clip vũ đạo đẹp mắt. Hai đoạn video nhảy trên nền nhạc "God Is A Woman" (Ariana Grande) và "Touch" (Little Mix) do công ty quản lý của mỹ nhân họ Park đăng lên. Trước đó, nữ chính "Thư ký Kim sao thế" có hình tượng nhẹ nhàng, chưa từng khoe khả năng nhảy nhót. Đây được xem là lần đầu tiên Park Min Young trải nghiệm trong một môn nghệ thuật khác. Năm 2017, ca sĩ Min khiến nhiều fan hào hứng khi là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia khóa vũ đạo tại 1Million Dance Studio và được May J Lee hướng dẫn. Năm 2019, ca sĩ Trọng Hiếu cũng xuất hiện trên kênh của lò đào tạo này, có bức ảnh chụp chung thân thiết với biên đạo nhảy người Hàn. Biên đạo họ Lee tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Paekche. Cô hoạt động tích cực trong làng giải trí và gây dựng tên tuổi cá nhân tốt. Cô có lượng người hâm mộ lớn tại nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Indonesia... Theo đuổi đam mê vũ đạo từ nhỏ, May J Lee đã có nhiều năm phát triển trong nghề. Cô bắt đầu đăng những video nhảy đầu tiên lên mạng xã hội từ năm 2013 và nhận được phản hồi tích cực. Đến nay, video nhảy "Worth it" (Fifth Harmony ft.Kid Ink) là bài biên đạo của cô nhận nhiều lượt xem nhất, hơn 164,5 triệu. Đây cũng là sản phẩm đưa tên tuổi cô lan rộng ra thế giới. Không chỉ có khả năng vũ đạo xuất sắc, May J Lee còn được yêu mến bởi ngoại hình nổi bật, vóc dáng chuẩn và gu thời trang sành điệu. Với độ nổi tiếng của mình, May J Lee trở thành Influencer có sức ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội. Cô cũng trở thành gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng, thường xuyên được mời tham gia các sự kiện quảng bá. Ở tuổi 32, May J Lee vẫn không ngừng nỗ lực và bắt nhịp với các xu hướng vũ đạo mới nhất. Cô từng chia sẻ sẽ gắn bó với công việc này bởi nhảy múa giúp cô bình tâm, nhìn nhận và chấp nhận bản thân mình.

