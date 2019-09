Ngoài tài năng "cô giáo" dạy trang điểm gây sốt mạng vì lý gì này

Trong vài năm trở lại đây, makeup trở thành nghề được nhiều bạn trẻ lựa chọn để bắt đầu sự nghiệp. Cũng từ đó nhiều gương mặt các chuyên gia trang điểm sở hữu cả tài lẫn sắc xuất hiện, trong số này phải kể tới cô bạn có tên Hoàng Giang. Hoàng Giang (SN 1993) tại Hà Nội. Trước khi bước vào công việc makeup, cô nàng này từng là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh - ĐH Thương Mại Hà Nội. Chia sẻ về mối lương duyên với nghề makeup, Hoàng Giang cho biết: "Ngay từ bé, mình thích làm đẹp nên xuất phát từ bản thân và cũng từ việc được nhiều người nhờ nên mình bắt đầu thích và tìm hiểu về nghề". Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoàng Giang bắt đầu kiếm tiền bằng công việc makeup. Tuy nhiên, không phải vì quá mải kiếm tiền mà cô nàng xao nhãng đi việc học tập. Chuyên gia trang điểm này vẫn hoàn thành nhiệm vụ với gia đình bằng việc đỗ vào trường đại học Thương mại. Không chỉ đi làm nghề bằng sự mầy mò của bản thân, bằng vốn liếng kiếm được Hoàng Giang còn quyết định "chơi lớn" khi một thân, một mình sang Hàn Quốc để theo học khóa trang điểm chuyên điểm chuyên nghiệp. Nói về câu chuyện sang Hàn Quốc học thêm nghề, Hoàng Giang cho biết: "Những ngày đầu quyết định đi, mình gặp phải nhiều rào cản. Đầu tiên, đến từ gia đình vì là con gái nên bố mẹ không muốn xa chút nào. Nhưng vì say nghề nên mình cố gắng thuyết phục và được bố mẹ đồng ý... Tiếp theo sang tới đất khách, mình gặp rào cản về ngôn ngữ nên phải phụ thuộc vào khá nhiều người phiên dịch. Nhưng may mắn gặp được "phiên dịch" có tâm nên hầu hết những kiến thức đều được mình ghi chép đầy đủ và thực hành". Hoàng Giang chia sẻ thêm. Từ Hàn Quốc trở về, Hoàng Giang nghĩ rằng nếu như mình không truyền thụ lại những điều được học thì phí phạm nên cô nàng quyết định trở thành "cô giáo". Với lớp học được mở ngay tại nhà, Giang đào tạo cho những bạn trẻ cùng đam mê với mình. Bên cạnh việc đào tạo các học viên tại nhà, Hoàng Giang tiếp tục nhận với công việc thường ngày của một chuyên gia trang điểm. Nói về lịch làm việc một ngày, Hoàng Giang nói: "Nhờ mọi người thương, công việc của mình khá tốt. Nhưng khó khăn nhất của mình đó là việc cân bằng giữa việc trang điểm cho khách và lên lớp đào tạo học viên. Dù mệt nhưng quả thực được sống với nghề mình yêu thích thì chẳng có gì bằng". Không chỉ gây chú ý bằng tài năng trang điểm, Hoàng Giang còn tạo thiện cảm cho khách hàng bằng nhan sắc và gu thời trang trẻ trung và năng động của mình. Nhắn nhủ với các bạn trẻ có đam mê với make up, Hoàng Giang nói: "Các bạn đừng ngại ngùng, hãy sống đúng với đam mê của mình. Điều gì chưa biết học và thực hành rồi sẽ biết".

Trong vài năm trở lại đây, makeup trở thành nghề được nhiều bạn trẻ lựa chọn để bắt đầu sự nghiệp. Cũng từ đó nhiều gương mặt các chuyên gia trang điểm sở hữu cả tài lẫn sắc xuất hiện, trong số này phải kể tới cô bạn có tên Hoàng Giang. Hoàng Giang (SN 1993) tại Hà Nội. Trước khi bước vào công việc makeup, cô nàng này từng là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh - ĐH Thương Mại Hà Nội. Chia sẻ về mối lương duyên với nghề makeup, Hoàng Giang cho biết: "Ngay từ bé, mình thích làm đẹp nên xuất phát từ bản thân và cũng từ việc được nhiều người nhờ nên mình bắt đầu thích và tìm hiểu về nghề". Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoàng Giang bắt đầu kiếm tiền bằng công việc makeup . Tuy nhiên, không phải vì quá mải kiếm tiền mà cô nàng xao nhãng đi việc học tập. Chuyên gia trang điểm này vẫn hoàn thành nhiệm vụ với gia đình bằng việc đỗ vào trường đại học Thương mại. Không chỉ đi làm nghề bằng sự mầy mò của bản thân, bằng vốn liếng kiếm được Hoàng Giang còn quyết định "chơi lớn" khi một thân, một mình sang Hàn Quốc để theo học khóa trang điểm chuyên điểm chuyên nghiệp. Nói về câu chuyện sang Hàn Quốc học thêm nghề, Hoàng Giang cho biết: "Những ngày đầu quyết định đi, mình gặp phải nhiều rào cản. Đầu tiên, đến từ gia đình vì là con gái nên bố mẹ không muốn xa chút nào. Nhưng vì say nghề nên mình cố gắng thuyết phục và được bố mẹ đồng ý... Tiếp theo sang tới đất khách, mình gặp rào cản về ngôn ngữ nên phải phụ thuộc vào khá nhiều người phiên dịch. Nhưng may mắn gặp được "phiên dịch" có tâm nên hầu hết những kiến thức đều được mình ghi chép đầy đủ và thực hành". Hoàng Giang chia sẻ thêm. Từ Hàn Quốc trở về, Hoàng Giang nghĩ rằng nếu như mình không truyền thụ lại những điều được học thì phí phạm nên cô nàng quyết định trở thành "cô giáo". Với lớp học được mở ngay tại nhà, Giang đào tạo cho những bạn trẻ cùng đam mê với mình. Bên cạnh việc đào tạo các học viên tại nhà, Hoàng Giang tiếp tục nhận với công việc thường ngày của một chuyên gia trang điểm. Nói về lịch làm việc một ngày, Hoàng Giang nói: "Nhờ mọi người thương, công việc của mình khá tốt. Nhưng khó khăn nhất của mình đó là việc cân bằng giữa việc trang điểm cho khách và lên lớp đào tạo học viên. Dù mệt nhưng quả thực được sống với nghề mình yêu thích thì chẳng có gì bằng". Không chỉ gây chú ý bằng tài năng trang điểm, Hoàng Giang còn tạo thiện cảm cho khách hàng bằng nhan sắc và gu thời trang trẻ trung và năng động của mình. Nhắn nhủ với các bạn trẻ có đam mê với make up, Hoàng Giang nói: "Các bạn đừng ngại ngùng, hãy sống đúng với đam mê của mình. Điều gì chưa biết học và thực hành rồi sẽ biết".