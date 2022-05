Nghi vấn Đoàn Văn Hậu lái siêu xe chở bạn gái dạo phố

Thời gian qua, Đoàn Văn Hậu liên tục lộ "hint" hẹn hò với người đẹp Doãn Hải My. Liên tục dính tin đồn hẹn hò nhưng cặp đôi chưa từng một lần lên tiếng, dù vậy nhưng cả 2 vẫn thường xuyên bị người hâm mộ soi ra những bằng chứng tình tứ. Mới đây bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu đăng tải clip tổng hợp hành trình đi chơi từ Bắc vào Nam của mình khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Được biết địa điểm mà người đẹp dừng chân là nơi tổ chức hôn lễ của cặp đôi Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova. Ngay khi clip được đăng tải dù không quay mặt người bạn đồng hành, nhưng cư dân mạng vẫn tò mò và cho rằng "xế" của Doãn Hải My không ai khác chính là Đoàn Văn Hậu. Theo netizen chia sẻ, chiếc xe mà Hải My đang ngồi là Ferrari 458 Italia, mẫu xe đời cũ, tuy nhiên đó vẫn là một trong những dòng xe sang với giá trị đắt đỏ hơn 9 tỷ đồng. Thời gian qua, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vướng tin đồn hẹn hò nhưng cả hai không thừa nhận. Tại đám cưới Hà Đức Chinh, Văn Hậu cũng lộ hình ảnh hộ tống bạn gái đến bữa tiệc. Cả 2 sánh bước dưới hầm gửi xe rồi tiến vào sảnh. Dù đeo khẩu trang kín mít nhưng nhìn vóc dáng và trang phục, nhiều người nhận ra cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong đám cưới hội cầu thủ. Trước đó, Văn Hậu và Hải My từng có mặt trong hôn lễ của cầu thủ Thành Chung và Hồ Tấn Tài. Tin đồn Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bắt đầu khi chàng cầu thủ đến dự đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ nơi gái xinh Hà thành lọt vào top 10. Dù liên tục bị netizen tóm gọn khoảnh khắc tay trong tay nhưng Văn Hậu và Hải My vẫn chưa chịu công khai. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

