Nghe tin bạn trai tới bệnh viện thăm, cô gái làm hành động lạ gây sốc

Mới đây, hình ảnh cô nàng với khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh nhanh chóng được sự quan tâm từ phía CĐM. Ảnh: Nguyễn Phúc Khải Du. Điểm nhấn trong bức ảnh là cô gái, dù đang nằm bệnh viện phải sử dụng ống thở, tay truyền nước nhưng gương mặt của cô nàng lại chẳng có chút mệt mỏi, yếu ớt nào khi được "kẻ vẽ" kĩ lưỡng. Ảnh: Nguyễn Phúc Khải Du. Thậm chí, nhan sắc cô gái còn có phần lồng lộn chẳng khác gì đi dự tiệc với đầy đủ các bước make up như kẻ mày, kẻ mắt, gắn mi giả, đánh má hồng, tô son... Ảnh: Nguyễn Phúc Khải Du. Ngay sau khi những hình ảnh cô gái trang điểm khi nằm bệnh viện được chia sẻ nhận được không ít sự tranh cãi từ phía dư luận. - Ảnh: Nguyễn Phúc Khải Du. Nhiều người dùng những lời chỉ trích nặng nề cho hành động có phần hơi quá lố của cô nàng - Ảnh: Nguyễn Phúc Khải Du. "Mặt trắng bệch nhìn sợ quá!; Như đi đóng tuồng chèo ý; Anh người yêu chắc được phen hú hồn; Nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu đây là phong cách trang điểm gì!!!..." là nhưng lời nhận xét của CĐM dành cho cô nàng trang điểm trong bệnh viện. Tuy nhiên, cũng có một vài ý kiến bệnh vực cô gái. Họ cho rằng có thể cô gái đang đi đâu đó và không may gặp nạn phải nhập viện nên mới có khuôn mặt như vậy. Ý thức được tầm quan trọng của việc làm đẹp, nhiều chị em phụ nữ đã tranh thủ "tút tát" mọi lúc mọi nơi. Như câu chuyện bà mẹ trẻ trước giờ lâm bồn gọi thợ trang điểm tới makeup vì sợ "đẻ xong xấu quá chồng chê" là 1 điển hình. Một thợ makeup đã kể lại câu chuyện về người khách kỳ lạ đòi trang điểm ngay trong bệnh viện phụ sản. Anh chàng cho biết, đây là vị khách quen, thường xuyên tới tìm anh để làm đẹp. Bẵng đi nửa năm không thấy khách gọi trang điểm, anh chàng còn tưởng đã mất mối thì nhận được lời hẹn trang điểm tại...bệnh viện phụ sản. Tuy nhiều nhiều ý kiến đưa ra, việc trang điểm trước, trong và sau khi sinh đều không tốt cho cả mẹ lẫn con. Vì vậy, dù yêu thích trang điểm cỡ nào, các nàng cũng nên vì con chịu đựng chứ không nên làm liều như người mẹ ở trên. Clip TRYING FOCALLURE SUNRISE PALETTE - TRANG ĐIỂM VỚI BẢNG MẮT NỘI ĐỊA TRUNG - Nguồn: Youtube

