Ngày kỷ niệm, “nữ đại gia quận 7” nhận quà bằng vài biệt thự

Cách đây ít ngày " nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng và ông xã đại gia đã kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tuy nhiên vì công việc bận rộn nên họ chưa tổ chức kỷ niệm. Cho đến hôm nay, khi mọi việc đã được hoàn tất, Đoàn Di Băng và doanh nhân Quốc Vũ đã đưa cả gia đình cùng những người thân thiết lên Đà Lạt để tổ chức đại tiệc. Đáng ngạc nhiên hơn chính là món quà mà doanh nhân Quốc Vũ tặng cho bà xã nhân dịp kỷ niệm này, đó là hộp trang phục rất nhiều nhẫn, dây chuyền, hoa tai. Trên trang cá nhân nam đại gia còn chia sẻ: "Sính lễ đón cô dâu. Dâu cũ nên chỉ xài đồ cũ thôi". Chiêm ngưỡng món quà trang sức với giá trị bằng vài biệt thự cư dân mạng ai cũng xuýt xoa bởi giá trị của nó. Đây không phải là lần đầu tiên nữ đại gia nhận được món quà đắt đỏ từ chồng doanh nhân. Trước đó nhân dịp sinh nhật cô nhận được loạt món đồ hàng hiệu xa xỉ. Xuất hiện trong ảnh toàn là những món đồ xa xỉ đến từ các thương hiệu như Gucci, Celine, Balmain, Chanel và nhiều nhãn hàng cao cấp khác. Món quà gây ấn tượng đầu tiên cho netizen đó chính là đôi dép bít mũi màu đen sang trọng đến từ nhà mốt Gucci. Loạt quà còn có chiếc quần short của The North Face x Gucci có giá hơn 27 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, dân mạng tiếp tục bị thu hút bởi hai đôi giày thể thao năng động thuộc thương hiệu Balmain và Off-White. Cô từng khiến nhiều người xuýt xoa vì được ông xã tặng món phụ kiện bạc tỷ. Đó là chiếc đồng hồ Big Bang One Click With Pink Sapphire Diamonds của thương hiệu Hublot. Không chỉ tặng quà sinh nhật cho vợ, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ còn chi tiền khủng để tổ chức tiệc trên du thuyền. Bữa tiệc hội tụ toàn doanh nhân giàu có là bạn bè của vợ chồng Di Băng. Là đại gia thứ thiệt của làng giải trí Việt, cuộc sống của Đoàn Di Băng được nhiều cư dân mạng chú ý, đặc biệt khiến hội chị em ghen tị. Ảnh: FBNV

