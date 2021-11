Ngân Sát Thủ học đòi “chốt đơn” gương khủng theo Ngọc Trinh

Gần đây, chiếc gương Ultrafragola của hãng nội thất Poltronova liên tục xuất hiện trên cộng đồng mạng trị giá 200-300 triệu đồng. Lý do là bởi "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đã khoe dáng trước gương với mức giá có thể lên tới 300 triệu này. Tuy nhiên, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại dính phải nghi vấn mua hàng nhái và đã bị chính hãng lên tiếng về sản phẩm "lệch chuẩn" đó. Nữ streamer Ngân Sát Thủ cũng phải thừa nhận rằng chiếc gương này có thiết kế vô cùng ấn tượng. Do đó, cô nàng cũng muốn mang nó về nhà. Cụ thể, mới đây Ngân Sát Thủ đã tag nhẹ người bạn thân Simple vào bài đăng bán gương trên Facebook, đồng thời "đòi khéo" anh bạn mua chiếc gương này tặng cho mình. Dù vậy, để sở hữu chiếc gương từ chính chủ, nữ streamer sẽ phải đặt trước từ 7-12 tuần với mức giá không hề dễ chịu. Chưa hết, do quá nổi tiếng nên đang có nhiều loại gương Ultrafragola hàng nhái, hàng giả trên thị trường với giá rẻ bất ngờ. Gương Ultrafragola là sản phẩm mà Ettore Sottsass thiết kế cho Poltronova và được sản xuất kể từ năm 1970. Chiếc gương được rất nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng và các nhà thiết kế nổi tiếng yêu thích. Giám đốc điều hành & Chủ tịch của Italian Atelier là Gianfranco Bianchi. Ông có xuất thân từ một gia đình sở hữu ba nhà máy sản xuất đồ nội thất ở Ý và là đối tác quan trọng của Vương quốc Anh. Hiện nay, Italian Atelier được biết đến là đại diện thương mại độc quyền của gần 40 thương hiệu sản xuất nội thất cao cấp của Ý và Châu Âu, trong đó có thể kể đến Armani/Casa, MissoniHome, Wiener GTV Design, và Poltronova. Theo trang CR Fashion Book đưa tin, mẫu gương Ultrafragola thường xuyên trong tình trạng "cháy hàng". Giá của mỗi chiếc gương này dao động từ 200-300 triệu đồng. Để sở hữu chiếc gương thời thượng này, khách hàng phải đặt trước từ 7-12 tuần. Các sản phẩm chính hãng khi đến tay chủ sở hữu đều đi kèm với số thứ tự và giấy chứng nhận của thương hiệu. Các chuyên gia cho biết nó bắt nguồn từ thiết kế sáng tạo và màu sắc rực rỡ. Với khung acrylic opaline được tạo chân không, chiếc gương có thể đổi màu linh hoạt nhờ hệ thống đèn LED thông minh. Mời quý độc giả xem video: Chiếc gương hơn 200 triệu gây "sóng gió" cho Ngọc Trinh, celeb đình đám thế giới cũng mê mệt/D News - Kênh tin tức giải trí

