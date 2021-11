Ngân Sát Thủ bất ngờ lên tiếng lí do chia tay ViruSs

ViruSs - Ngân Sát Thủ từng là một trong những cặp đôi được mến mộ nhất làng game Việt. Cặp đôi "trai tài - gái sắc" đã chính thức "đường ai nấy đi" hồi tháng 7/2020 và để lại rất nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ. Sau khi chia tay, nếu như ViruSs có phát ngôn muốn tập trung cho sự nghiệp thì hot girl Ngân Sát Thủ cũng khẳng định đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định cũng như bênh vực người yêu cũ. Dẫu vậy, ViruSs - Ngân Sát Thủ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp hậu chia tay. Cặp đôi thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội, thậm chí chia sẻ ảnh hay xuất hiện chung ở sự kiện, như thể chưa hề có cuộc chia ly. Nhưng mới đây, streamer Ngân Sát Thủ bất ngờ đăng tải bài viết trên trang cá nhân với nội dung là lý do đằng sau chuyện chia tay của 2 người. Không chỉ vậy, nữ streamer này còn tag hẳn chính chủ để thêm phần "uy tín". Lý do thật sự mà Ngân Sát Thủ muốn nhắc ở đây chính là khả năng chụp ảnh "không thể chê thêm" của ViruSs. Nhìn những bức ảnh này, có lẽ các fans cũng không thể nhận ra Ngân Sát Thủ xinh đẹp nữa mà thay vào đó là một cô gái lộ hết các nhược điểm 'một mẩu', chân to, thậm chí các bức ảnh còn nhòe, mờ không rõ. Với các chị em, việc chụp ảnh đẹp là điều mà ai cũng muốn và cực kỳ cần thiết cho "công cuộc" sống ảo vốn tốn không ít công sức. Tuy nhiên, ViruSs là nhiếp ảnh gia "pha ke" trong mắt phái nữ. Ngay dưới bức ảnh được đăng tải, Ngân Sát Thủ bày tỏ sự phẫn nộ khi nam streamer chụp "dìm hàng" nữ streamer. So sánh vóc dáng thật của nữ streamer xinh đẹp với ảnh ViruSs chụp cô nàng "giống nhau như hai giọt nước mắm và nước suối". Dân mạng đùa vui, nhìn những bức ảnh này bảo sao Ngân Sát Thủ phải "quay xe gấp" bởi ViruSs chụp ảnh "không có tâm". Mời quý độc giả xem video: Ngân Sát Thủ hé lộ lý do thật sự chia tay ViruSs, nói ra chị em phải gật gù đồng ý?/VGT TV - Life

ViruSs - Ngân Sát Thủ từng là một trong những cặp đôi được mến mộ nhất làng game Việt. Cặp đôi "trai tài - gái sắc" đã chính thức "đường ai nấy đi" hồi tháng 7/2020 và để lại rất nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ. Sau khi chia tay, nếu như ViruSs có phát ngôn muốn tập trung cho sự nghiệp thì hot girl Ngân Sát Thủ cũng khẳng định đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định cũng như bênh vực người yêu cũ. Dẫu vậy, ViruSs - Ngân Sát Thủ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp hậu chia tay. Cặp đôi thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội, thậm chí chia sẻ ảnh hay xuất hiện chung ở sự kiện, như thể chưa hề có cuộc chia ly. Nhưng mới đây, streamer Ngân Sát Thủ bất ngờ đăng tải bài viết trên trang cá nhân với nội dung là lý do đằng sau chuyện chia tay của 2 người. Không chỉ vậy, nữ streamer này còn tag hẳn chính chủ để thêm phần "uy tín". Lý do thật sự mà Ngân Sát Thủ muốn nhắc ở đây chính là khả năng chụp ảnh "không thể chê thêm" của ViruSs. Nhìn những bức ảnh này, có lẽ các fans cũng không thể nhận ra Ngân Sát Thủ xinh đẹp nữa mà thay vào đó là một cô gái lộ hết các nhược điểm 'một mẩu', chân to, thậm chí các bức ảnh còn nhòe, mờ không rõ. Với các chị em, việc chụp ảnh đẹp là điều mà ai cũng muốn và cực kỳ cần thiết cho "công cuộc" sống ảo vốn tốn không ít công sức. Tuy nhiên, ViruSs là nhiếp ảnh gia "pha ke" trong mắt phái nữ. Ngay dưới bức ảnh được đăng tải, Ngân Sát Thủ bày tỏ sự phẫn nộ khi nam streamer chụp "dìm hàng" nữ streamer. So sánh vóc dáng thật của nữ streamer xinh đẹp với ảnh ViruSs chụp cô nàng "giống nhau như hai giọt nước mắm và nước suối". Dân mạng đùa vui, nhìn những bức ảnh này bảo sao Ngân Sát Thủ phải "quay xe gấp" bởi ViruSs chụp ảnh "không có tâm". Mời quý độc giả xem video: Ngân Sát Thủ hé lộ lý do thật sự chia tay ViruSs, nói ra chị em phải gật gù đồng ý?/VGT TV - Life