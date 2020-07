Ngân 98 đùng đùng nổi giận với bạn trai, CĐM lên tiếng góp ý

Hot girl Ngân 98 và Lương Bằng Quang trở thành 2 cái tên được nhắc đến những ngày qua bởi hàng loạt những lùm xùm đời tư. Nhất cử nhất động của cặp đôi này đều được CĐM "soi" cực kĩ. Gần đây, trên kênh Youtube của Lương Bằng Quang có đăng tải một vlog đi picnic của hai người tại bờ biển. Tuy nhiên, ngay ở tiêu đề của clip này lại là "Ngân 98 nổi giận với Lương Bằng Quang vì chuyện này" khiến nhiều người tò mò. Đoạn clip quay lại cảnh hai người ăn cua hoàng đế tại bãi biển. Tưởng gì to tát, hóa ra Ngân 98 đùng đùng nổi giận trong clip với lý do được cho là không đâu vào đâu. Cụ thể, bạn trai Ngân 98 quên không hâm nóng lại cua và vắt quá nhiều chanh vào trong nước chấm, điều này khiến cô vô cùng khó chịu và từ đó nổi cáu. Điều đáng nói, chỉ vì lý do nhỏ nhặt vậy mà Ngân 98 giữ một thái độ khó chịu trong suốt chuyến đi. Ngân 98 liên tục cau có, không nói không rằng và chỉ dán mắt vào điện thoại. Sau đó, cô nàng tự mình bỏ đi chơi, mặc kệ bạn trai tự ăn, tự nói, tự quay clip. Thậm chí, Lương Bằng Quang cũng nói trong clip: "Hôm nay video trên tinh thần là các bạn chỉ nghe một mình Quang nói thôi nha. Và đôi khi bạn gái mình ăn trong tình trạng giận, bạn ấy sẽ bấm điện thoại liên tục và không nói gì nhiều hết, bạn ấy một khi đã quạu rồi thì sẽ quạu tứ bề, chuyện gì cũng có thể bực bội được hết…" Có lẽ cũng khá "ngứa mắt" trước sự giận dỗi không đâu vào đâu của Ngân 98 trong đoạn video dài gần một tiếng đồng hồ nên không ít người tỏ ra vô cùng khó chịu trước thái độ của cô nàng. "Ngân không còn là trẻ con nữa đâu. Bạn nên tôn trọng người xem một chút thì hay hơn! Sống bản năng và cảm xúc quá sẽ phá hỏng nhiều thứ" hay "Ghê gớm vậy má. May ông Quang lớn tuổi nên ông nhường nhịn đó. Chứ gặp anh nào trẻ trẻ thì có mà cãi nhau cả ngày" là những bình luận mà dân mạng nhắc nhở hot girl thị phi này. Hiện tại, những câu chuyện của cặp đôi Ngân 98 - Lương Bằng Quang vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. Trước đó, liên hoàn những câu chuyện lùm xùm liên quan đến Ngọc Trinh, Yaya Trương Nhi của Ngân 98 thu hút sự chú ý của nhiều người. Mời quý độc giả xem video: Hot girl Ngân 98 bị phát hiện dương tính với ma túy trong quán bar - Nguồn: Báo Thanh Niên

