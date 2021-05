Netizen xôn xao nữ diễn viên Về Nhà Đi Con lộ clip nóng

Chiều 27/5, trên MXH thông tin về gái xinh có tick xanh lộ clip nóng gây xôn xao. Theo đó, netizen đã chuyển hướng nghi vấn đoạn clip dài 8 phút là của V.T.A.T thí sinh của Hoa hậu Việt Nam năm 2020, từng đảm nhận một số vai diễn trong phim Về Nhà đi con, Đại gia chân đất.... Theo tìm hiểu, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con bị nghi lộ clip nhạy cảm có tên đầy đủ V.T.A.T (tên viết tắt) sinh năm 1998 tại Hà Nam, cô vừa tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Đại học Sư phạm nghệ thuật TW Hà Nội. Sở hữu chiều cao 1m67, V.T.A.T thu hút người đối diện ngay từ những hình ảnh đầu tiên. Có được body bốc lửa, cô cũng thường xuyên xuất hiện là người mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng. Ngay sau khi đoạn clip nóng được cho là của A.T và bạn trai bị lộ, nữ chính đã khóa trang cá nhân. Hình ảnh về đoạn clip nóng được cho là của A.T được netizen truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Hình ảnh đoạn video clip được cho là của V.T.A.T và bạn trai. Trước khi đoạn clip nóng được cho là của A.T và bạn trai xuất hiện trên MXH, cô nàng từng nhận vô vàn lời khen từ dân mạng như: "Chị này vừa đẹp vừa hát hay, quả mũi của chị ấy siêu phẩm". "Ta nói con gái Hà Nam vừa xinh đẹp, vừa thân thiện hiền lành mà không tin cơ". "Theo dõi Facebook và biết chị này rất xinh gái"... Không chỉ gây ấn tượng khi tham gia phim Về Nhà Đi Con và thi Hoa hậu Việt Nam 2020, A.T từng cộng tác cho một kênh truyền hình. Bên cạnh việc diễn xuất, người mẫu ảnh, A.T còn tập tành kinh doanh online với mặt hàng được lựa chọn là thời trang. Trang cá nhân của A.T hiện có hơn gần 3000 người theo dõi và kênh TikTok của cô nàng cũng sở hữu lượt follow ở mức khủng. Hiện A.T chưa lên tiếng về đoạn clip nóng được cho là của mình. Và dân mạng cũng đang ngóng chờ động tĩnh tiếp theo của cô nàng. Mời độc giả xem video: Trở Lại Đầy Xinh Đẹp, Lan Ngọc Vẫn Phải Hứng Chịu Làn Sóng Chỉ Trích - Nguồn: YAN News

