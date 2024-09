Netizen khó chịu vô cùng với cách “trừng phạt” nhân viên kì lạ

Không phải gọi riêng vào phòng để trao đổi, cùng không phải gửi email, cách mà một người được gọi là sếp của một công ty chọn phạt nhân viên khi có lỗi sai là đưa nhân viên lên sân khấu lớn, dùng một loạt dây chun và...bắn vào tay. Cách làm tưởng chừng như vô cùng "trẻ con" và khó hiểu này đang được 1 công ty áp dụng. Công ty này còn quay lại video, đăng tải lên MXH thu hút về rất nhiều sự chú ý. Phần tay của người bị "trừng phạt" đã sưng đỏ cả lên. Những nhân viên ngồi dưới thì không kìm nổi nước mắt, không biết thương xót cho người đang bị phạt phía trên sân khấu, hay là do sợ hãi quá độ. Dù cổ tay đã đỏ cả lên, người bị phạt vẫn "kiên cường" không hề phản kháng, rơi những giọt nước mắt, cũng không rõ do đau, hay do đã nhận ra được lỗi sai và cảm thấy ăn năn... Đến cuối, khi MC phải hô "thôi được rồi" thì người bị phạt quỳ hẳn xuống ôm đầu khóc lóc, liên tục "xin lỗi chị". Còn người sếp cũng quay sang ôm lấy nhân viên của mình. Chứng kiến những hành động nói trên, nhiều người không thể hiểu nổi với hành động của công ty này: "Bọn này bị tẩy não à", "khó chịu vô cùng nha, cả hội trường như vậy luôn", "khùng điên thực sự"... Trước đó, trên MXH cũng từng lan truyền một màn team building của 1 công ty. Theo đó, trò chơi này có cách thức khá kì lạ, khi một người cõng đồng nghiệp trên lưng, đi chân trần giẫm lên một đoạn đường trải hoa hồng. Có vẻ như những cành hoa hồng còn nguyên gai, vì nhìn gương mặt của những người thực hiện đều không mấy thoải mái. Sau khi đi hết đoạn đường, người tham gia phải hô to "Tôi làm được". Được biết phần thưởng dành cho người chiến thắng là sự hãnh diện ngẩng cao đầu khi nhận tràng pháo tay công nhận từ những người trong công ty. Điều đặc biệt là sau khi kế thúc được lượt chơi của mình, nhiều người tỏ ra vô cùng xúc động, ôm lấy đồng đội nghẹn ngào. Không chỉ thế, nhiều người ngồi xem cũng liên tục lau nước mắt đầy cảm xúc. (Ảnh: Facebook)

