Netizen "hóng" lùm xùm tình cảm của bồ mới "cô chủ tiệm nail"

Sau khi chia tay cầu thủ Quang Hải, "hot girl tiệm nail" Huyền My hiện đang hạnh phúc bên người yêu mới. Trên trang cá nhân của cả hot girl Huyền My lẫn "người ấy" đều chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm bên nhau. Trong đoạn clip chia sẻ về năm 2021 mới đây, bạn gái cũ Quang Hải cho biết cô đã "lãi" được anh người yêu điển trai. Có thể thấy, cặp đôi có khá nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, sau đó quyết định công khai với người hâm mộ.

về Về phần bạn trai mới của Huyền My là diễn viên Anh Tú, anh bị netizen "soi" ra nhiều lần vướng tin hẹn hò cùng Nam Thư. Dẫu vậy nhưng nam diễn viên vẫn khẳng định cả hai chỉ dừng lại ở mức chị em thân thiết trong nghề. Về phần Nam Thư, cô nàng thì không ngần ngại dành nhiều lời khen ngợi cho "bạn trai tin đồn". Bạn trai mới của gái xinh Huyền My thường xuyên dành nhiều cử chỉ quan tâm, chăm sóc bạn gái. Bên cạnh đó, anh chàng còn không ngần ngại quay các clip dễ thương và diễn cùng người yêu khiến netizen trầm trồ ghen tị. Trong khi Anh Tú được biết đến là diễn viên quen thuộc trong làng giải trí Việt, thì Huyền My lại nổi tiếng nhờ nghi vấn yêu Quang Hải. Huyền My sinh năm 1997, quê ở Nghệ An. Cô sinh ra trong gia đình có bố làm công chức, mẹ kinh doanh. Bản thân Huyền My làm chủ một tiệm làm móng, từng học ngành thiết kế đồ họa. Huyền My từng học tại ĐH FPT, cô nàng gây chú ý khi sở hữu ngoại hình khá xinh xắn, đáng yêu. Sau thời gian chia tay Quang Hải, nhan sắc của Huyền My ngày càng thăng hạng, xinh đẹp, dịu dàng hơn trước. Ngoài làm chủ tiệm nail, Huyền My còn bán hàng online. Dù không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân nhưng trang cá nhân của cô vẫn có sức hút nhất định. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Sau khi chia tay cầu thủ Quang Hải, "hot girl tiệm nail" Huyền My hiện đang hạnh phúc bên người yêu mới. Trên trang cá nhân của cả hot girl Huyền My lẫn "người ấy" đều chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm bên nhau. Trong đoạn clip chia sẻ về năm 2021 mới đây, bạn gái cũ Quang Hải cho biết cô đã "lãi" được anh người yêu điển trai. Có thể thấy, cặp đôi có khá nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, sau đó quyết định công khai với người hâm mộ.

về Về phần bạn trai mới của Huyền My là diễn viên Anh Tú, anh bị netizen "soi" ra nhiều lần vướng tin hẹn hò cùng Nam Thư. Dẫu vậy nhưng nam diễn viên vẫn khẳng định cả hai chỉ dừng lại ở mức chị em thân thiết trong nghề. Về phần Nam Thư, cô nàng thì không ngần ngại dành nhiều lời khen ngợi cho "bạn trai tin đồn". Bạn trai mới của gái xinh Huyền My thường xuyên dành nhiều cử chỉ quan tâm, chăm sóc bạn gái. Bên cạnh đó, anh chàng còn không ngần ngại quay các clip dễ thương và diễn cùng người yêu khiến netizen trầm trồ ghen tị. Trong khi Anh Tú được biết đến là diễn viên quen thuộc trong làng giải trí Việt, thì Huyền My lại nổi tiếng nhờ nghi vấn yêu Quang Hải. Huyền My sinh năm 1997, quê ở Nghệ An. Cô sinh ra trong gia đình có bố làm công chức, mẹ kinh doanh. Bản thân Huyền My làm chủ một tiệm làm móng, từng học ngành thiết kế đồ họa. Huyền My từng học tại ĐH FPT, cô nàng gây chú ý khi sở hữu ngoại hình khá xinh xắn, đáng yêu. Sau thời gian chia tay Quang Hải, nhan sắc của Huyền My ngày càng thăng hạng, xinh đẹp, dịu dàng hơn trước. Ngoài làm chủ tiệm nail, Huyền My còn bán hàng online. Dù không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân nhưng trang cá nhân của cô vẫn có sức hút nhất định. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar