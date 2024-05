Netizen hạnh phúc lây khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu tập làm bố bỉm sữa

Trên trang Instagram cá nhân, mới đây, nàng WAG Doãn Hải My đã vui vẻ chia sẻ với người hâm mộ về quá trình chuẩn bị cho việc đón con đầu lòng sắp chào đời. Trong đó có khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu tập địu con khiến ai nấy đều bật cười. Ánh mắt nam cầu thủ toát lên vẻ mong chờ và hạnh phúc của một người sắp được làm cha lần đầu. Ngồi bên cạnh chồng, Doãn Hải My nhẹ nhàng chỉ cho Đoàn Văn Hậu, vừa cười rạng rỡ khiến ai nấy xem xong cũng hạnh phúc lây. Ngoài niềm hạnh phúc trong ánh mắt, nụ cười của đôi vợ chồng trẻ, nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu khi mang bầu cũng khiến dân mạng thi nhau thả tim vì vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, xinh đẹp, dịu hiền. Mới đây, cả 2 vừa đăng tải những hình ảnh đón sinh nhật cùng nhau đầy tình cảm. Dù mang thai đến những tháng cuối, gần ngày vỡ chum, vợ Đoàn Văn Hậu vẫn giữ được vóc dáng và nhan sắc rạng rỡ. Nhiều người xuýt xoa: "Đúng là vẻ mặt của một mẹ bầu được chồng cưng chiều là đây", "xin vía dáng đẹp giống chị ạ". Trước đó, cả 2 cũng đăng tải bộ ảnh bầu khiến netizen xuýt xoa không thôi. Lần đầu làm bố mẹ nên Đoàn Văn Hậu và bà xã luôn muốn ghi lại khoảnh khắc quan trọng này. Về dự định đặt tên cho con đầu lòng, Doãn Hải My cho biết, nàng WAG sẽ đặt tên để hợp mệnh và thần số học của con.

Trên trang Instagram cá nhân, mới đây, nàng WAG Doãn Hải My đã vui vẻ chia sẻ với người hâm mộ về quá trình chuẩn bị cho việc đón con đầu lòng sắp chào đời. Trong đó có khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu tập địu con khiến ai nấy đều bật cười. Ánh mắt nam cầu thủ toát lên vẻ mong chờ và hạnh phúc của một người sắp được làm cha lần đầu. Ngồi bên cạnh chồng, Doãn Hải My nhẹ nhàng chỉ cho Đoàn Văn Hậu, vừa cười rạng rỡ khiến ai nấy xem xong cũng hạnh phúc lây. Ngoài niềm hạnh phúc trong ánh mắt, nụ cười của đôi vợ chồng trẻ, nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu khi mang bầu cũng khiến dân mạng thi nhau thả tim vì vẫn giữ được vẻ rạng rỡ, xinh đẹp, dịu hiền. Mới đây, cả 2 vừa đăng tải những hình ảnh đón sinh nhật cùng nhau đầy tình cảm. Dù mang thai đến những tháng cuối, gần ngày vỡ chum, vợ Đoàn Văn Hậu vẫn giữ được vóc dáng và nhan sắc rạng rỡ. Nhiều người xuýt xoa: "Đúng là vẻ mặt của một mẹ bầu được chồng cưng chiều là đây", "xin vía dáng đẹp giống chị ạ". Trước đó, cả 2 cũng đăng tải bộ ảnh bầu khiến netizen xuýt xoa không thôi. Lần đầu làm bố mẹ nên Đoàn Văn Hậu và bà xã luôn muốn ghi lại khoảnh khắc quan trọng này. Về dự định đặt tên cho con đầu lòng, Doãn Hải My cho biết, nàng WAG sẽ đặt tên để hợp mệnh và thần số học của con.