Netizen đua nhau truy tìm cô giáo gây đốn tin trong lễ khai giảng

Sáng nay 5/9, hơn 22 triệu học sinh mầm non, phổ thông trên cả nước dự khai giảng năm học mới 2023-2024. Trên mạng xã hội, hội phụ huynh liên tục cập nhật về ngày đầu đến trường của các em học sinh khiến ai nấy đều hứng khởi. Bên cạnh đó, một bộ phận phụ huynh nam hiện đang dồn sự chú ý trước nhan sắc của một nữ giáo viên được dân mạng chia sẻ trên một số diễn đàn. Xuất hiện trong ngày khai giảng, cô giáo diện áo dài truyền thống màu vàng chanh nổi bật, để mái tóc dài thướt tha và trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút nhiều ánh nhìn với đường nét gương mặt thanh tú, thần thái nhẹ nhàng thanh lịch. Loạt ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng gây chú ý. Bên dưới là hàng loạt bình luận xin info của cô giáo với mong muốn được cô "bổ túc" thêm. Số khác lại đùa giỡn rằng, đây chính là lý do khiến phụ huynh nam chăm chỉ đưa con đến trường bởi có cô giáo vô cùng xinh đẹp. Hiện netizen vẫn đang truy tìm danh tính của cô giáo xinh đẹp nổi bật trong ngày lễ khai giảng năm nay. Những năm trước đó, dân mạng cũng từng nhiều lần so kè nhan sắc của các cô giáo hot girl. Dù đứng trên mục giảng hay ngoài đời thường, các cô vẫn toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Cách đây vài năm, hình ảnh của cô giao Bùi Thúy Ngân (hiện đang giảng dạy tại trường Tiểu học Tân Định, Hà Nội) được dân mạng lan truyền ngay sau ngày khai giảng. Bùi Thúy Ngân (sinh năm 1991). Cô giáo Ngân từng được phụ huynh chụp lại ảnh rồi chia sẻ lên mạng xã hội với nhiều lời khen về sự tận tâm, chu đáo.

