Netizen choáng váng với lý do Đoàn Di Băng chỉ học hết lớp 12

Ngoài dàn giám khảo "máu mặt", The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ có sự xuất hiện của các khách mời là những gương mặt rất quen thuộc với netizen như BTV Ngọc Trinh, Ngọc Thanh Tâm hay vợ chồng đại gia Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng. Trong phần trò chuyện với thí sinh theo chủ đề có sẵn - một cách để họ thể hiện được bản lĩnh quý ông, nữ đại gia Quận 7 tiết lộ về việc vì sao cô chỉ học đến lớp 12 thu hút khá nhiều sự chú ý. Theo đó, nữ đại gia khẳng định ở thời điểm vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, bản thân cô hoàn toàn dư sức để thi đậu vào một ngôi trường đại học top đầu. Tuy nhiên thay vì học lên, Đoàn Di Băng lại ngầm tự đưa ra quyết định ngừng việc học hành lại, lý do xuất phát từ việc gia đình cô ngày ấy quá nghèo. Đoàn Di Băng tiết lộ: "Chị sống trong một gia đình không phải lúc nào cũng có ba mẹ ở cạnh bên để có tình thương đầy đủ bởi vì nhà quá nghèo nên ba mẹ phải bươn ra đi làm hết. Chị dư sức đậu vào đại học bởi bài thi đối với chị quá đơn giản nhưng vì sao chị bỏ không làm. Chị làm một vài câu tượng trưng rồi nộp và đi về. Chị biết mình làm mẹ mình buồn khi nói: 'Con không đậu được đại học' nhưng có vậy thì chị mới có thể đi kiếm tiền... Ba mẹ nào cũng vậy, luôn mong con học giỏi, mong con học cao chứ không mong con kiếm tiền về cho ba mẹ đâu. Nhưng mình biết bổn phận mình phải mang tiền về, tại thứ ba mẹ mình cần nhất hiện tại là tiền. Chỉ có tiền mới có thể làm ba mẹ mình hạnh phúc, mới có thể vực dậy cả nhà mình, nó mới làm ba mẹ mình ngẩng đầu lên được vì ba mẹ mình phải cúi đầu trong thời gian quá lâu rồi", nữ đại gia tâm sự. Vì đặt vấn đề gia đình lên quá cao nên khi lấy chồng là đại gia Nguyễn Quốc Vũ, suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Đoàn Di Băng là: "Ôi, mình chọn đúng người rồi". Bởi lẽ giống Đoàn Di Băng, đại gia Nguyễn Quốc Vũ cũng là rất coi trọng gia đình, người thân, đến độ "nếu bắt chọn giữa gia đình hoặc chết, ảnh vẫn chọn gia đình". Trước đó, trong một bài phỏng vấn hồi tháng 4/2021, nữ đại gia xây biệt thự 400 tỷ quả thực từng nhắc về chuyện gia cảnh nghèo khó, lớn lên ở bãi rác và chỉ học đến lớp 12. Di Băng từng viết: "Băng có áp lực và ước lớn lên phải giàu. Vì mình thấy ba mẹ mình nghèo bị khinh nhiều quá. Băng học tới lớp 12 thì nghỉ. Ba mẹ có một mơ ước đó là trong 4 đứa con gái phải có một đứa đậu đại học. Nhưng bốn chị em Băng tự hiểu với nhau lên đại học là cả một áp lực với gia đình... Mấy chị em ngấm ngầm: Thi thì cứ thi, nhưng đừng đứa nào đậu hết nha mấy chị em. Học hết lớp 12 thì Băng bươn ra đi làm kiếm tiền, làm từ phục vụ ở studio váy cưới cho đến tiếp tân khách sạn…", Di Băng từng nói. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Yan News

