"Nàng tiên cá" ngoại cỡ mê mẩn với lặn biển tự do

Trong các video do Sharry Lei đăng tải, cô mặc bộ đồ bơi điệu đà và tự tin tạo dáng trước ống kính. Cô gái 28 tuổi cho biết cô đã lặn tự do trong hai năm quanh các hòn đảo nguyên sơ của Philippines. Đặc biệt, Sharry Lei cũng tổ chức buổi chụp ảnh dưới nước để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28 và khuyến khích những người phụ nữ khác thử môn thể thao dưới nước này. Bất chấp ngoại hình, Sharry Lei thể hiện khả năng lặn uyển chuyển. Sharry Lei cho biết: "Đối với những ai muốn thử hoặc chưa thử lặn tự do, hãy thử. Hoạt động này sẽ làm giảm căng thẳng về mặt tinh thần của bạn. Bạn có thể lặn tự do ngay cả khi bạn không biết bơi". Nói về vóc dáng ngoại cỡ, Sharry Lei cho rằng nàng tiên cá không nhất thiết phải là một cô gái có thân hình cân đối, quyến rũ bởi mọi vóc dáng, độ tuổi đều có thể tham gia được. "Môn thể thao này tập trung vào việc kiểm soát hơi thở, thư giãn và tập trung tinh thần vì vậy miễn là bạn được huấn luyện kỹ thuật phù hợp, bạn hoàn toàn có thể trở thành nàng tiên cá", Sharry Lei nói. Các video lặn của cô gái Philippines - Sharry Lei nhận được nhiều lời khen ngợi. Một người xem những clip lặn biển Sharry Lei viết: "Tôi thấy tràn đầy năng lượng khi xem những video này, Sharry là 'nàng tiên cá' đặc biệt nhất tôi từng thấy".

