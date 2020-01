“Nàng thơ xứ Huế” xinh ngất ngây trong bộ ảnh hoá thân nàng Kiều

Mới đây, " Nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân tung bộ ảnh hoá thân thành nàng Kiều trong truyện Nguyễn Du khiến nhiều người thích thú. Cô nàng được khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng đạt độ "chín" cùng thần thái xuất sắc. Trang phục cổ trang rất khó để tái hiện, vì vậy ekip thực hiện bộ ảnh quyết định chọn cách phát triển trang phục lấy cảm hứng từ các giai đoạn cuộc đời của nàng Kiều. Bộ ảnh tái hiện chân dung nàng qua ba giai đoạn: Kiều thời còn trẻ, Kiều khi gặp sóng gió, Kiều ở lầu Ngưng Bích. Mặc dù lần đầu hoá thân thành một nhân vật cổ trang văn học nhưng "Nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân thể hiện rất tốt thần thái của nhân vật. Cô nàng như sống trong cảm xúc, tâm trạng thật sự của Kiều. Bộ ảnh lấy bối cảnh tại vườn Cơ Hạ - Hoàng Thành Huế - nơi vừa được trùng tu xây dựng lại sau bao năm hoang phế và đến nay vẫn còn nguyên sự cổ kính, rất phù hợp với chủ đề Kiều. Có lợi thế vì sở hữu mái tóc dài tự nhiên, búi được kiểu cổ điển làm hoàn hảo hơn nét đẹp truyền thống nhưng không kém phần quyến rũ của người đẹp. Là một học sinh chuyên Văn, Ngọc Trân mong muốn quảng bá, giới thiệu du lịch Huế đến mọi người. Không những vậy, "nàng thơ" còn ấp ủ mong muốn lan tỏa sức sống của văn học dân tộc đến giới trẻ. Ngọc Trân (SN 1995) nổi lên sau ca khúc "Nàng thơ xứ Huế" của ca sĩ Thuỳ Chi, tên bài hát cũng trở thành biệt danh của hot girl luôn sau đó vì quá hợp với câu từ của bài hát. Hot girl mang trên mình vẻ đẹp đặc trưng của con gái xứ Huế. Cô nàng từng đoạt danh hiệu Người đẹp du lịch Huế 2015, xuất hiện và ghi điểm mạnh mẽ trong video quảng bá du lịch Việt Nam "Welcome to Vietnam" của Bộ Ngoại giao năm 2016. Ngọc Trân được biết đến là nữ sinh nổi bật nhất xứ Huế, cô nàng từng gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2016 thế nhưng sau đó đã rút lui khỏi cuộc thì bởi những rùm beng không đáng có. Vẻ đẹp của Ngọc Trân khiến bất kỳ ai cũng phải xao xuyến. Xem thêm clip: Nàng Thơ Xứ Huế | Thùy Chi | Theme Song From "Nàng thơ xứ Huế" Series - Nguồn: Youtube

Mới đây, " Nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân tung bộ ảnh hoá thân thành nàng Kiều trong truyện Nguyễn Du khiến nhiều người thích thú. Cô nàng được khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng đạt độ "chín" cùng thần thái xuất sắc. Trang phục cổ trang rất khó để tái hiện, vì vậy ekip thực hiện bộ ảnh quyết định chọn cách phát triển trang phục lấy cảm hứng từ các giai đoạn cuộc đời của nàng Kiều. Bộ ảnh tái hiện chân dung nàng qua ba giai đoạn: Kiều thời còn trẻ, Kiều khi gặp sóng gió, Kiều ở lầu Ngưng Bích. Mặc dù lần đầu hoá thân thành một nhân vật cổ trang văn học nhưng "Nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân thể hiện rất tốt thần thái của nhân vật. Cô nàng như sống trong cảm xúc, tâm trạng thật sự của Kiều. Bộ ảnh lấy bối cảnh tại vườn Cơ Hạ - Hoàng Thành Huế - nơi vừa được trùng tu xây dựng lại sau bao năm hoang phế và đến nay vẫn còn nguyên sự cổ kính, rất phù hợp với chủ đề Kiều. Có lợi thế vì sở hữu mái tóc dài tự nhiên, búi được kiểu cổ điển làm hoàn hảo hơn nét đẹp truyền thống nhưng không kém phần quyến rũ của người đẹp. Là một học sinh chuyên Văn, Ngọc Trân mong muốn quảng bá, giới thiệu du lịch Huế đến mọi người. Không những vậy, " nàng thơ " còn ấp ủ mong muốn lan tỏa sức sống của văn học dân tộc đến giới trẻ. Ngọc Trân (SN 1995) nổi lên sau ca khúc "Nàng thơ xứ Huế" của ca sĩ Thuỳ Chi, tên bài hát cũng trở thành biệt danh của hot girl luôn sau đó vì quá hợp với câu từ của bài hát. Hot girl mang trên mình vẻ đẹp đặc trưng của con gái xứ Huế. Cô nàng từng đoạt danh hiệu Người đẹp du lịch Huế 2015, xuất hiện và ghi điểm mạnh mẽ trong video quảng bá du lịch Việt Nam "Welcome to Vietnam" của Bộ Ngoại giao năm 2016. Ngọc Trân được biết đến là nữ sinh nổi bật nhất xứ Huế, cô nàng từng gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2016 thế nhưng sau đó đã rút lui khỏi cuộc thì bởi những rùm beng không đáng có. Vẻ đẹp của Ngọc Trân khiến bất kỳ ai cũng phải xao xuyến. Xem thêm clip: Nàng Thơ Xứ Huế | Thùy Chi | Theme Song From "Nàng thơ xứ Huế" Series - Nguồn: Youtube