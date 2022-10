Nàng béo "xấu lạ" Happy Polla sau 9 năm giờ ra sao?

Nổi tiếng với những bức ảnh tạo dáng "ô dề" cũng thân hình ngoại cỡ, Happy Polla trở thành hiện tượng mạng được quan tâm đặc biệt cách đây 9 năm. Từ một người không ai biết tới, Happy Polla bỗng chốc trở nên nổi tiếng không chỉ ở Thái Lan mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại thời điểm đang gây chú ý, nàng béo "xấu lạ" còn sang dải đất hình chữ S tham gia chương trình Cười Xuyên Việt. Thế nhưng, sự nổi tiếng ấy chỉ là nhất thời bởi thời gian sau đó, cái tên Happy Polla không còn được nhắc đến nhiều nữa dù trên trang cá nhân, cô vẫn thường xuyên cập nhật ảnh mới về bản thân. Đến cuối năm 2017, Happy Polla lại khiến nhiều người “giật mình” khi xuất hiện với một diện mạo vô cùng xinh đẹp, mảnh mai. Kèm theo hình ảnh, cô còn đăng tải theo dòng trạng thái cực tự tin: "Can I be your girlfriend?". Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải trên mạng xã hội, những hình ảnh của Happy Polla nhanh chóng thu về hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ Thế nhưng bức ảnh mới của Happy Polla tất cả đã phải ngã ngửa bởi đó chỉ là sản phẩm của photoshop mà thôi. Đã 9 năm kể từ thời điểm gây bão mạng xã hội, Happy Polla của hiện tại chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Happy Polla vẫn đăng tải những bức ảnh về bản thân nhưng tần suất show hình trên mạng xã hội không còn dày đặc như trước nữa. Phong cách thời trang của hiện tượng mạng xứ Chùa Vàng cũng được đánh giá trưởng thành, không còn quá lố giống thời điểm mới nổi. Happy Polla cũng có nguồn thu ổn định từ việc viết bài quảng cáo, tham gia một vài sự kiện giải trí. Kiếm ra tiền, cô nàng cũng tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch đến nhiều quốc gia trên thế giới.

Nổi tiếng với những bức ảnh tạo dáng "ô dề" cũng thân hình ngoại cỡ, Happy Polla trở thành hiện tượng mạng được quan tâm đặc biệt cách đây 9 năm. Từ một người không ai biết tới, Happy Polla bỗng chốc trở nên nổi tiếng không chỉ ở Thái Lan mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại thời điểm đang gây chú ý, nàng béo "xấu lạ" còn sang dải đất hình chữ S tham gia chương trình Cười Xuyên Việt. Thế nhưng, sự nổi tiếng ấy chỉ là nhất thời bởi thời gian sau đó, cái tên Happy Polla không còn được nhắc đến nhiều nữa dù trên trang cá nhân, cô vẫn thường xuyên cập nhật ảnh mới về bản thân. Đến cuối năm 2017, Happy Polla lại khiến nhiều người “giật mình” khi xuất hiện với một diện mạo vô cùng xinh đẹp, mảnh mai. Kèm theo hình ảnh, cô còn đăng tải theo dòng trạng thái cực tự tin: "Can I be your girlfriend?". Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải trên mạng xã hội, những hình ảnh của Happy Polla nhanh chóng thu về hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ Thế nhưng bức ảnh mới của Happy Polla tất cả đã phải ngã ngửa bởi đó chỉ là sản phẩm của photoshop mà thôi. Đã 9 năm kể từ thời điểm gây bão mạng xã hội, Happy Polla của hiện tại chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Happy Polla vẫn đăng tải những bức ảnh về bản thân nhưng tần suất show hình trên mạng xã hội không còn dày đặc như trước nữa. Phong cách thời trang của hiện tượng mạng xứ Chùa Vàng cũng được đánh giá trưởng thành, không còn quá lố giống thời điểm mới nổi. Happy Polla cũng có nguồn thu ổn định từ việc viết bài quảng cáo, tham gia một vài sự kiện giải trí. Kiếm ra tiền, cô nàng cũng tự thưởng cho bản thân những chuyến du lịch đến nhiều quốc gia trên thế giới.