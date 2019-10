Nam sinh FPT hé lộ nhan sắc khi giả gái khiến CĐM cười ngất

Ở sự kiện "Ladies by Night" mới diễn ra, các nam sinh trường FPT giả gái khi mặc những bộ đồ gợi cảm để biễu diễn, thu hút sự chú ý của khán giả và ban giám khảo. "Ladies by Night" là sự kiện được mong chờ nhất trong tháng rèn luyện quân sự dành cho các bạn tân sinh viên ĐH FPT. Trong sự kiện này, các nam sinh giả gái và trải qua 3 phần thi để giành ngôi vị Hoa khôi danh giá. Không chỉ mang lại niềm vui, sự tự tin, sáng tạo cho mỗi người tham gia mà sự kiện còn là cơ hội để các bạn nam hiểu hơn về cuộc sống của phái nữ. Dàn nam sinh giả gái trường FPT đã khuấy đảo sự kiện bằng vẻ ngoài xinh đẹp cùng tài năng ứng xử. Mỗi thí sinh lần bước ra lại khiến ban giám khảo bất ngờ với sự năng động và nét sáng tạo đúng chất FPTer. Nhiều nam sinh không chỉ đầu tư khuôn mặt hóa trang mà còn diện những bộ ánh xinh đẹp, năng động, trẻ trung. Chàng trai với thần thái cuốn hút như 1 model thực thụ. Phần thi tài năng là lúc các nam sinh tự tin phô diễn mọi tài lẻ để giành trọn điểm từ ban giám khảo. Những bức hình lên tới 40.000 lượt like đã chứng tỏ sự thu hút của những nam sinh này đối với CĐM.

