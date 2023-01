Beauty Blogger Yul Daily tên thật là Phạm Hoài Linh, sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Với khả năng ứng biến linh hoạt với mọi layout, Yul Daily ngày càng khẳng định dấu ấn tiêng trong lĩnh vực làm đẹp. Chia sẻ về hành trình tìm kiếm đam mê của mình, Yul Daily chia sẻ, đam mê make up đến với Linh như một sự ngẫu nhiên. Từ lời rủ của một người bạn tham gia vào group Nghiện Make up, Linh nhận ra make up như “chân ái” của đời mình. Trải qua gần 2 năm hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, Yul đã sở hữu cho mình kênh TikTok với gần 600.000 người theo dõi, đạt hơn 16 triệu lượt thích, kênh Instagram gần 40.000 followers, trở thành một trong những hot beauty blogger trong lĩnh vực làm đẹp. Với khả năng cân mọi layout makeup, người ta nhìn thấy một Yul Daily biến hóa táo bạo và đầy mới mẻ. Từ những layout Wednesday Addams, Crying Makeup, Dark Sun Makeup hay những layout dễ thương như tuyết đầu mùa, mối tình đầu… đều được chàng trai sinh năm 98 “họa mặt” một cách độc đáo, mới lạ. Đặc biệt, Yul cũng không ngại ngần thử sức với bất cứ một trend makeup mới nào. Năng động, nhiệt huyết và đầy sự sáng tạo, Yul Daily luôn nỗ lực trở thành một trong những makeup artist đi đầu trong thế hệ Gen Z. Chàng trai đẹp phi giới tính này cũng hi vọng sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình sẽ được đông đảo mọi người đón nhận và ủng hộ. Một màn hóa trang thành Magnificent của nam beauty blogger 9x nổi tiếng với vẻ đẹp phi giới tính.

