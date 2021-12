Năm 2021 chứng kiến dàn MC xinh đẹp “theo chồng bỏ cuộc chơi“

Một trong những màn cầu hôn đáng chú ý trong năm 2021 là của CEO Hùng Đinh và bạn gái là BTV kiêm MC xinh đẹp Phạm Ngọc Hà My. Nếu Hùng Đinh là CEO có tiếng trong lĩnh vực công nghệ thì bạn gái kém 16 tuổi của anh cũng không kém cạnh khi sở hữu thành tích học tập khủng, từng lọt vào top 15 Hoa hậu Việt Nam 2008, là nữ MC khá nổi ở VTV. Phạm Ngọc Hà My từng được nhiều người biết đến khi là một trong những nữ sinh vinh dự tặng hoa cho cho ông D. Trump (lúc ấy là Tổng thống Mỹ) khi ông đến Việt Nam dự APEC 2017. Rời cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô gái trẻ quyết định về đầu quân cho VTV24 trong vai trò biên tập viên, MC của Phòng quốc tế. Ngay sau khi màn cầu hôn đình đám trên máy bay của Hà My gây xôn xao MXH, một cặp đôi MC - CEO khác cũng có khoảng cách tuổi tác không hề nhỏ đã thông báo đăng ký kết hôn. Nữ chính là người đẹp Hà Thanh Vân còn ông xã là doanh nhân Nguyễn Tuấn Việt, hơn cô 12 tuổi. Hà Thanh Vân sinh năm 1993, người dân tộc Tày, từng lọt vào Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện tại, Thanh Vân đang cộng tác với VTV và VTC trong vai trò BTV, làm mẫu ảnh, đóng các clip quảng cáo. Là nữ MC VTV thế hệ trẻ, thế nhưng Vũ Phương Thảo đã nhanh chóng gây chú ý với khán giả khi có lối dẫn hoạt ngôn, dí dỏm và sở hữu ngoại hình ưa nhìn. Cuối năm 2021, nữ MC trẻ nhất VTV chính thức thông báo "theo chồng bỏ cuộc chơi". Cô đã cập nhật trạng thái trên trang Facebook cá nhân kèm bức ảnh cả chặng đường yêu nhau với chồng sắp cưới. Ngay sau màn cầu hôn, cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi, dàn phù rể gây chú ý khi là những tên tuổi khá nổi tiếng với giới trẻ và cộng đồng game Việt như Huy Popper, “sếp” Bá Nhật, BLV Hoàng Sơn…. Được biết, chồng MC Phương Thảo là giám đốc công ty phân phối nhiều tựa game nổi tiếng. Sau 2 năm quen và tìm hiểu, Phương Thảo cùng bạn trai đã công khai chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Một trong những màn cầu hôn đáng chú ý trong năm 2021 là của CEO Hùng Đinh và bạn gái là BTV kiêm MC xinh đẹp Phạm Ngọc Hà My. Nếu Hùng Đinh là CEO có tiếng trong lĩnh vực công nghệ thì bạn gái kém 16 tuổi của anh cũng không kém cạnh khi sở hữu thành tích học tập khủng, từng lọt vào top 15 Hoa hậu Việt Nam 2008, là nữ MC khá nổi ở VTV. Phạm Ngọc Hà My từng được nhiều người biết đến khi là một trong những nữ sinh vinh dự tặng hoa cho cho ông D. Trump (lúc ấy là Tổng thống Mỹ) khi ông đến Việt Nam dự APEC 2017. Rời cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô gái trẻ quyết định về đầu quân cho VTV24 trong vai trò biên tập viên, MC của Phòng quốc tế. Ngay sau khi màn cầu hôn đình đám trên máy bay của Hà My gây xôn xao MXH, một cặp đôi MC - CEO khác cũng có khoảng cách tuổi tác không hề nhỏ đã thông báo đăng ký kết hôn. Nữ chính là người đẹp Hà Thanh Vân còn ông xã là doanh nhân Nguyễn Tuấn Việt, hơn cô 12 tuổi. Hà Thanh Vân sinh năm 1993, người dân tộc Tày, từng lọt vào Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện tại, Thanh Vân đang cộng tác với VTV và VTC trong vai trò BTV, làm mẫu ảnh, đóng các clip quảng cáo. Là nữ MC VTV thế hệ trẻ, thế nhưng Vũ Phương Thảo đã nhanh chóng gây chú ý với khán giả khi có lối dẫn hoạt ngôn, dí dỏm và sở hữu ngoại hình ưa nhìn. Cuối năm 2021, nữ MC trẻ nhất VTV chính thức thông báo "theo chồng bỏ cuộc chơi". Cô đã cập nhật trạng thái trên trang Facebook cá nhân kèm bức ảnh cả chặng đường yêu nhau với chồng sắp cưới. Ngay sau màn cầu hôn, cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi, dàn phù rể gây chú ý khi là những tên tuổi khá nổi tiếng với giới trẻ và cộng đồng game Việt như Huy Popper, “sếp” Bá Nhật, BLV Hoàng Sơn…. Được biết, chồng MC Phương Thảo là giám đốc công ty phân phối nhiều tựa game nổi tiếng. Sau 2 năm quen và tìm hiểu, Phương Thảo cùng bạn trai đã công khai chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News