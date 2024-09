Mừng sinh nhật chồng, Phương Oanh “đánh dấu chủ quyền” bằng cách này

Mới đây, Shark Bình chia sẻ hình ảnh đón sinh nhật tuổi 43 bên bà xã Phương Oanh. Trong ảnh, có vẻ cặp vợ chồng này đã đón sinh nhật đầm ấm tại gia chứ không tổ chức hoành tráng ở các nhà hàng sang trọng. Trên trang cá nhân của mình, Phương Oanh cũng đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình với 2 em bé để chúc mừng sinh nhật chồng. Cô nàng hạnh phúc chia sẻ: "Baby shark do do do doooo…. Ba mẹ con chúc daddy shark Nguyễn Hòa Bình tuổi mới biết cách thả tym hơn nhé ạ". Sau khi có em bé, Phương Oanh thường chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc hạnh phúc sum vầy của gia đình. Shark Bình cũng gia nhập hội nghiện con khi chăm chỉ chơi đùa với 2 em bé. Khoảnh khắc chơi đùa với con được Phương Oanh đăng tải lên trang cá nhân. Phương Oanh và Shark Bình công khai chuyện tình cảm vào năm 2022. Đến tháng 6/2023, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Trước đây, Phương Oanh và Shark Bình cũng hay công khai "đánh dấu chủ quyền" đối phương ở nơi công cộng. Vừa qua, Phương Oanh và Shark Bình đã kỷ niệm 1 năm ngày cưới đầy lãng mạn. Thay vì nghỉ dưỡng ở khu resort xa hoa, cặp đôi chọn đi du lịch sinh tồn, tự câu hải sản và ở trong lều Phương Oanh cũng không ngại đăng tải những video quay lại khoảnh khắc tình cảm bên ông xã. Phương Oanh và Shark Bình có 2 con song sinh là bé Jimmy và Jenny, chào đời hồi tháng 5 vừa qua. Mới 3 tháng tuổi, 2 nhóc tì đã được ba mẹ cho "sống trong nhung lụa", diện đồ hiệu đắt tiền. (Ảnh: Facebook Đỗ Phương Oanh, Nguyen Hoa Binh)

