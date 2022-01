Mua váy diện Tết gần triệu đồng, cô gái nhận hàng như đồ chợ

Cứ mỗi dịp cận Tết, các cô gái lại bắt đầu công cuộc sắm sửa, làm đẹp cho bản thân. Dường như ai cũng muốn có diện mạo đẹp, chỉn chu nhất trong những ngày Tết sắp tới. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một cô gái bày tỏ nỗi lòng khi mua hàng online. Theo đó, để chuẩn bị cho ngày Tết, cô nàng này đã đặt may một chiếc đầm giống như mẫu có sẵn trên mạng với giá 750 ngàn đồng. Tuy nhiên khi nhận sản phẩm về, cô nàng mới tá hỏa bởi chiếc váy không giống với sản phẩm mẫu. "Phần tay áo bồng khác với mẫu, cổ to gần gấp đôi mẫu, phần vải quá dày mà lại không đứng dáng như mẫu, mặc lên còn bị nhăn nhúm ở eo. Trước ngực thì chật, sau lưng thì bị phồng lên nhiều", cô gái chia sẻ. Kèm theo đó là những tấm hình chụp cận cảnh sản phẩm, chỉ quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy chiếc váy khác xa với chiếc váy mẫu. Dưới bài viết, cư dân mạng để lại bình luận khó nghe cho sản phẩm vừa được hoàn thành, khuyên cô gái nên cẩn thận khi mua hàng online. "750 nghìn đồng mà may cái váy nhìn chán đời thế á? Đường may thì nhăn nhúm, lên dáng lại xấu. Thiết nghĩ bà chị này nên đi học lại chứ nhận tiền mà làm ăn thế này thì không ổn", "Không biết do dáng xấu hay vì chiếc váy giống rẻ lau nữa",...là những bình luận của cư dân mạng. Không chỉ riêng cô gái trên, một vài chị em khác cũng từng trở thành nạn nhân của thảm họa mua hàng online, điêu đứng vì mua sắm đồ Tết không hợp ý. Nhiều bạn nữ vì tin lời nhân viên tư vấn của các cửa hàng thời trang mà không ngần ngại đặt đồ online, khi nhận hàng thì hên xui. Những câu chuyện "dở khóc dở cười" khi đặt mua áo quần qua mạng giúp nhiều người rút ra được kinh nghiệm để "thảm hoạ" mua hàng không lặp lại. Một cô gái khác đã bỏ ra 450 nghìn đồng mua bộ váy màu đen điệu đà, nhưng cô gái trẻ phải ấm ức “nuốt cục tức” khi quảng cáo và thực tế khác xa nhau hoàn toàn. Nhìn ảnh quảng cáo trông gợi cảm quyến rũ nhưng mà sao lúc nhận hàng và thử hơi kỳ lạ. Có thể thấy, ảnh chào bán trên facebook của chiếc đầm khá xinh xắn, chân váy xòe bồng lãng mạn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, thực tế thì…Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trào lưu "ăn tươi nuốt sống" tràn lan trên MXH - Nguồn: VTV24

