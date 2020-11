Mua hàng không đúng thời điểm, hot girl họ Vũ nhận “kết đắng”

Hot girl Vũ Ngọc Châm, được biết đến là "bạn gái" của Sơn Tùng - MTP khi đóng trong MV "Chắc ai đó sẽ về". Thời điểm đó, 9X là tiếp viên của một hãng hàng không Hàn Quốc. Cô gây ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp, chiều cao nổi bật và gu thời trang gợi cảm. Mới đây, nàng hot girl xinh đẹp này đã đăng tải trạng thái lên trang cá nhân thể hiện sự bức xúc khi bị từ chối cho xem hàng. Ảnh: Saostar Cụ thể, Vũ Ngọc Châm chia sẻ mình đến cửa hàng lúc 9h59p trong khi 10h mới đóng cửa và bên trong vẫn sáng đèn. Vậy là chỉ còn một phút mới đóng cửa hàng nhưng cô nàng lại bị nhân viên từ chối cho xem. Mặc dù đã kể ra hoàn cảnh nhà xa và đang cần gấp trang phục tham dự cưới vào sáng hôm sau, hot girl vẫn không thuyết phục được nhân viên cửa hàng. Ảnh: Saostar Sau khi đăng tải câu chuyện, một số ý kiến đồng tình với Ngọc Châm. Tuy nhiên, đông đảo dân mạng lại phản ứng "gắt" trước hành động này của cô nàng. Hết giờ đóng cửa là chuyện hiển nhiên, hot girl thì cũng giống tất cả vị khách khác. Có lẽ do nhận phải nhiều "gạch đá" nên Ngọc Châm đã xóa bài viết khỏi trang cá nhân sau đó không lâu. Vũ Ngọc Châm từng là nữ tiếp viên hàng không trước khi trở thành một hot girl đình đám hiện tại. Cô nàng có cách ăn mặc phóng khoáng, trẻ trung và rất thời thượng.Mỹ nhân họ Vũ từng đạt danh hiệu quán quân The Look - Vẻ đẹp thương hiệu 2017. Cô nàng từng vướng nghi vấn nâng ngực sau loạt ảnh thời trang khoe vòng một nóng bỏng. Vũ Ngọc Châm sở hữu nước da trắng nuột nà, thân hình đẹp hoàn hảo. Sở hữu chiều cao 1m65, cựu tiếp viên hàng không có gu ăn mặc sành điệu. Trước đây, Vũ Ngọc Châm được biết đến với hình ảnh nữ tính, thanh lịch nhưng giờ đây, cô như "lột xác" hoàn toàn. Sau khi trùng tu vòng 1 có thể thấy cô nàng ngày càng ăn mặc táo bạo hơn hẳn. Với lợi thế gương mặt xinh đẹp, sang chảnh, style gợi cảm quyến rũ của Vũ Ngọc Châm cũng trở nên kiêu kỳ hơn rất nhiều. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Xinh và đáng yêu như 4 nàng hot girl này thì không đông fan mới lạ - Nguồn: YAN News

