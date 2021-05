Mua được trái sầu riêng, thanh niên bỏ ra mà "tức cái lồng ngực"

Bỏ trái sầu riêng như một trò xổ số, nếu gặp đúng trái có múi nhiều, chín vàng ươm thì bạn đích thị đã may mắn. Trên thực tế, rất nhiều người phải ôm hận, điển hình như một chàng trai mới đây đăng tải trên MXH. Cụ thể, chàng trai trên khoe quả sầu riêng "đột biến" mà mình trồng được trong vườn nhà. Điều đáng chú ý là hình dạng khá kỳ dị của nó. Có thể thấy, trái sầu riêng này mang hình dáng thon dài, khác hẳn với những quả to tròn cùng loại. Hơn nữa khi nhìn gần lớp vỏ, ai cũng công nhận nó quá giống với mãng cầu gai (mãng cầu Xiêm). Thế nhưng sau tách vỏ quả sầu riêng, dân mạng mới biết đây đúng là… sầu riêng nhờ vào phần cùi trắng dày bên trong. Không may thay, quả này chẳng có lấy múi nào, phần ruột thì rỗng một lỗ dài. Chứng kiến khoảnh khắc bổ quả sầu riêng có 1-0-2 này, cư dân mạng ai cũng thảng thốt và để lại bình luận. Cụ thể, dân mạng để lại bình luận: "Khui sầu riêng không có múi cũng đừng vội vứt đi. Phần ruột màu trắng của nó bạn đem đi nhúng bột xong chiên giòn lên ăn rất ngon" hay "Cảm ơn nhà nông nghiệp học tài ba vì đã lai tạo thành công giống sầu riêng không hạt, cũng chẳng có múi nào!"... Thậm chí, một số dân mạng còn bày cách giải quyết quả sầu riêng có 1-0-2 này cho chàng thanh niên bằng cách cực bá đạo. Trước đó, không ít trường hợp phải ôm hận khi mua sầu riêng. Điển hình như Facebook có tên N.H. Theo đó, cô gái kể lại: "Lần đầu đi mua sầu riêng. Cô bán hàng bảo không ngon cô đền gấp 10. Giờ cô đang nơi đâu?" Đính kèm đó, khổ chủ chia sẻ cả bức ảnh trước và sau khi bổ sầu riêng. Ai nấy vô cùng sững sờ vì đúng là không hạt thật, nhưng kèm với đó còn không có múi. Theo kinh nghiệm của những "thánh sầu riêng" cho biết nếu bên trong không có gì quả sầu sẽ nhẹ, bị ộp và dễ nhận biết. Cùng xem thêm những trường hợp khác từng ôm hận khi mua phải trái sâu riêng không múi. Mời quý độc giả xem video: Mẹo phân biệt sầu riêng chín cây với sầu riêng nhúng thuốc- Nguồn: VTV24

