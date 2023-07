Món đồ gợi nhớ về tuổi thơ dữ dội của thế hệ 8X, 9X

Tuổi thơ luôn là khoảng thời gian tươi đẹp đối với mỗi người. Đó là những năm tháng vô lo vô nghĩ, chưa vướng bận nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Ảnh: Chính Mario Ký ức tuổi thơ của ai cũng đều được gói gọn trong vài ba món đồ chơi, những thứ quà bánh thân thương bán đầy trước cổng trường mỗi giờ tan học hay chỉ đơn giản là một bộ phim trên TV. Ảnh: Khiêm đồ xưa Đến thời điểm hiện tại, những người thuộc thế hệ 8X, 9X chắc hẳn sẽ rất nhớ đến kỷ niệm tuổi thơ của mình gắn liền với những món đồ thân thuộc. Ảnh: Tao Do Dang Sau khi nhìn xong loạt ảnh này, bất kì 8X, 9X nào cũng sẽ cảm thấy bồi hồi xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của mình nhiều năm về trước. Ảnh: Nguyễn Thành Long Sự xuất hiện của cuốn băng cassette gợi nhớ ký ức cả thời thơ ấu. Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, hình ảnh này bỗng trở thành niềm an ủi ngọt ngào cho tâm hồn hoài niệm. Ảnh: Chibi Trần Dù bây giờ được đi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon nhưng thật khó để tìm lại hương vị mê hoặc từ thức quà tuổi thơ này. Ảnh: Lê Anh Tuấn Hộp kẹo C khiến bất cứ đứa trẻ nào cũng thích mê. Hiện tại cũng có nhiều nơi bán thế nhưng nó không còn là thứ kẹo yêu thích của trẻ em ngày nay. Ảnh: Lê Anh Tuấn Kẹo thổi bong bóng huyền thoại giờ khó tìm lại được. Những chiếc kem túi ngày ấy được làm rất đơn giản nhưng bây giờ có trả bao nhiêu tiền cũng khó tìm lại. Khi trò chơi điện tử chưa phổ biến thì đây là game "hack não" nhất với trẻ em ngày ấy. Hộp socola "chanh xả", may mắn được mẹ mua cho thì chỉ dám ăn dè. Hầu như bạn gái nào của thế hệ 8X, 9X cũng sở hữu những chiếc kẹp tóc diêm dúa thế này. Ảnh: Tổng hợp

